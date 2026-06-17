In fünf Stunden 41 Kitze vor dem Mähtod gerettet

Selbst Jäger, kennt Kienleitner die Gefahr für die jungen Tiere genau. „Das Gras ist hoch und sogar wenn ich mit der Drohne ein Tier finde, suchen die Personen am Boden oft noch einige Zeit, weil es so versteckt liegt.“ Acht Piloten mit acht Drohnen sind Teil des Vereins, der früher Teil der Kärntner Jägerschaft war. Heute finanziert man sich über Spenden und die ehrenamtliche Mitarbeit der Drohnenpiloten und Helfer.