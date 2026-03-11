5,7 Millionen Euro Schulden: Bauträger ist pleite

Über die Eugendorfer Immobilienfirma ML Investment in Salzburg ist der Konkurs eröffnet worden. Die Firma hatte bei einem neuen Wohnprojekt mit Problemen zu kämpfen und konnte es nicht mehr fertigstellen. Derzeit sind drei Gläubiger betroffen, Dienstnehmer hat es keine mehr gegeben.
Ab 2021 errichtete die Firma die Wohnhausanlage „Wohnen am Heuberg“. Dabei soll es zu Problemen mit der Baugrube gekommen sein und zudem stiegen die Baukosten nach Beginn des Ukrainekriegs massiv. Der letzte Bauabschnitt konnte nicht mehr errichtet werden, berichtet der Kreditschutzverband von 1870 (KSV).
Käufer haben die Wohnungen im Wesentlichen selbst fertiggestellt. Weiters wurden 2022 Grundstücke in der Katastralgemeinde Leopoldskron erworben. Geplante Projekte konnten nicht umgesetzt werden, die Grundstücke wurden in der Folge zum Teil verkauft.
