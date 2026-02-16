21 Millionen Euro Schulden für Walser Energiefirma

Mehr als 21 Millionen Euro Forderungen, ein Unternehmen im Weiterbetrieb und ein Minimalangebot für Gläubiger: Die Frankprojekt GmbH in Wals ringt im Sanierungsverfahren vor dem Landesgericht Salzburg um ihre Zukunft. Im März soll über einen 20-Prozent-Plan abgestimmt werden.
Der Alpenländische Kreditorenverband meldet den nächsten Etappenschritt im Fall Frankprojekt GmbH: Vor dem Landesgericht Salzburg lief die Prüfungstagsatzung im Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung. Die Firma aus Wals bei Salzburg ist im Kraftwerksbau tätig und arbeitet – abgesehen von einzelnen geschlossenen Bereichen – weiter.
Vor der Tagsatzung hatte man Schulden in Höhe von rund zehn Millionen Euro angenommen. Doch es sollte anders kommen: Insgesamt meldeten 135 Gläubiger Forderungen von rund 21,17 Millionen Euro an. Etwa 10,79 Millionen Euro wurden anerkannt, Forderungen von rund 10,38 Millionen Euro vorläufig bestritten.
Frankprojekt setzt auf einen Sanierungsplan mit der gesetzlichen Mindestquote von 20 Prozent, zahlbar in drei Teilquoten binnen zwei Jahren. Ob die Gläubiger dieses Angebot akzeptieren oder eine höhere Quote verlangen, entscheidet sich am 25. März in der Abstimmung.
