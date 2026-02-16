21 Millionen Euro Schulden für Walser Energiefirma

Vor der Tagsatzung hatte man Schulden in Höhe von rund zehn Millionen Euro angenommen. Doch es sollte anders kommen: Insgesamt meldeten 135 Gläubiger Forderungen von rund 21,17 Millionen Euro an. Etwa 10,79 Millionen Euro wurden anerkannt, Forderungen von rund 10,38 Millionen Euro vorläufig bestritten.