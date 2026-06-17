Bolsonaro-Sohn muss sich Druck der Justiz beugen

Vater im Hausarrest

Sein Vater Jair Bolsonaro steht wegen der Planung eines Staatsstreichs nach der verlorenen Wahl 2022 derzeit unter Hausarrest. Außerdem muss er vor Gericht erklären, weshalb er im Besitz einer Schusswaffe war. Er war im September wegen eines geplanten Umsturzes zu 27 Jahren Gefängnis verurteilt worden.