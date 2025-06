Ukraine tritt aus Landminenabkommen aus

Polen und Finnland könnten folgen

In den vergangenen Monaten hatten bereits die Parlamente in Estland, Lettland und Litauen für den Austritt aus dem Landminenabkommen gestimmt. Zudem kündigten die Regierungen Polens und Finnlands an, aufgrund des Kriegs gegen die Ukraine auszutreten. Sie alle haben Grenzen zu Russland oder zur russischen Exklave Kaliningrad und sehen sich bedroht. UNO-Generalsekretär António Guterres und Menschenrechtsorganisationen sind aufgrund dieser Ankündigungen besorgt. Das Übereinkommen wurde am 3. Dezember 1997 in Ottawa unterzeichnet und trat am 1. März 1999 in Kraft.