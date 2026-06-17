Bürgermeister wehrt sich gegen Anschuldigungen

Der Bürgermeister wehrt sich gegen die Angriffe: „Sehr befremdlich, dass es auf so einem Niveau ausgetragen wird.“ Er kontert mit positiven Beispielen. Allein heuer fließen 500.000 Euro in Straßensanierungen. Der angesprochene Amtsleiter, dem vorgeworfen wird, gegenüber den einzelnen Fraktionen nicht neutral vorzugehen, ist ebenso verstimmt. Der Kommunikationsstil in der Gemeinde habe sich nachhaltig verändert, meint er. „Der Schaden ist enorm. Es ist viel Misstrauen entstanden.“