Bürgermeister wehrt sich gegen Anschuldigungen

Ein anonymes Schreiben mit Anschuldigungen gegen Bürgermeister und Amtsleiter beschäftigt in Mauterndorf die Gemeindepolitik: Die Vorwürfe sind massiv, die Angesprochenen wehren sich.
In Mauterndorf hängt der Haussegen seit längerem schief: Nachdem Bürgermeister Herbert Eßl (ÖVP) mit Anschuldigungen konfrontiert war, er versuche seinem Sohn ein Grundstück zuzuschanzen, wurde jetzt auch bekannt, dass seit dem Frühjahr ein anonymes Schreiben mit schweren Vorwürfen gegen die Gemeindespitze kursiert und per Post sowie Messenger-Diensten verbreitet wurde.
Ich finde das ganze Vorgehen sehr befreumdlich. Man sollte das in einem sachlichen Gespräch klären.
Herbert Eßl, Bürgermeister (ÖVP)
Bild: Roland Holitzky
Direkt angesprochen sind Eßl und sein Amtsleiter Peter Binggl. Der Verfasser, der sich hinter der Anonymität versteckt, beschuldigt den Ortschef in mehreren Punkten: Er habe das Biosphärenpark-Zentrum, das verschoben wurde, durchdrücken wollen, verfolge hauptsächlich Eigeninteressen und erkenne nicht, dass die Infrastruktur im Ort in einem katastrophalen Zustand sei.
Der Bürgermeister wehrt sich gegen die Angriffe: „Sehr befremdlich, dass es auf so einem Niveau ausgetragen wird.“ Er kontert mit positiven Beispielen. Allein heuer fließen 500.000 Euro in Straßensanierungen. Der angesprochene Amtsleiter, dem vorgeworfen wird, gegenüber den einzelnen Fraktionen nicht neutral vorzugehen, ist ebenso verstimmt. Der Kommunikationsstil in der Gemeinde habe sich nachhaltig verändert, meint er. „Der Schaden ist enorm. Es ist viel Misstrauen entstanden.“
Zur Anzeige wurde die Causa bisher nicht gebracht. Spuren werden aber verfolgt und der Brief beschäftigte mittlerweile auch die Gemeindevorstehung. Alle Fraktionen wollen eine und lückenlose Aufklärung.
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