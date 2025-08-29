Vorteilswelt
Tourismus-Umfrage

Salzburg zahlt 200.000 Euro für anonyme Kommentare

Salzburg
29.08.2025 07:00
Wohin steuert der Tourismus? Eine Umfrage soll helfen.
Wohin steuert der Tourismus? Eine Umfrage soll helfen.(Bild: Tröster Andreas)

Eine deutsche Agentur führt Salzburgs Umfrage zum Tourismus durch. Das soll einen „Blick von außen“ ermöglichen. Unwichtig scheint dabei aber zu sein, woher die Antworten und Ideen kommen, denn: Alles läuft völlig anonym ab. 

0 Kommentare

Einen holprigen Start hat die Umfrage zur „Vision Salzburg 2040“ hingelegt. Zuerst gab es harsche Kritik an den Kosten von 200.000 Euro für den „Blick von außen“ durch eine Deutsche Agentur. Danach wurden gleich drei Stadtteile vergessen – die „Krone“ berichtete.

Genau diese Umfrage soll dafür verwendet werden, die „Marke Salzburg“ weiter zu entwickeln. Sie richtet sich an Salzburger und Gäste – hängt aber von der Ehrlichkeit der Teilnehmer ab, denn: Alles ist anonym.

Laut Agentur sei genau das so gewünscht, damit sich die Menschen frei fühlen. Neben dem Beantworten der Umfrage können auch Ideen auf der Homepage eingetragen werden. Die Kuriosesten darunter träumen etwa von einer Schlossbergstiege am Äußeren Stein, einer Flughafen-U-Bahn oder einer eigenen Seilbahn vom Mönchsberg zum Kapuzinerberg. Die Stadt zahlt quasi 200.000 Euro für anonyme Kommentare.

