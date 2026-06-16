Decision Reached
Breakthrough! Contract negotiations for Laimer nearing an end
Konrad Laimer is on the verge of signing a contract extension with FC Bayern.
Negotiations have been going on for a long time, but now it seems a decision has been reached. As reported by “Kicker,” FC Bayern officials expect to be able to announce the contract extension with Konrad Laimer shortly.
As early as last fall, both sides had set the stage for continued cooperation. However, during the talks, there were differing views, particularly regarding the financial terms. As a result, negotiations dragged on for several months. Now, however, Laimer and Bayern are said to have reached an agreement.
A Mainstay at Bayern and on the Austrian National Team
The 29-year-old has established himself as a key player in recent years, both with the German record champions and on the Austrian national team. With an extension, Bayern would be able to continue relying on the duo of Konrad Laimer and Josip Stanisic on the right side.
Laimer is currently with the Austrian national team at the World Cup in the U.S. In the World Cup opener against Jordan (Wednesday, 6 a.m. CEST, LIVE on the Sportkrone.at live ticker), the tireless Salzburg player is among the key players under head coach Ralf Rangnick.
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