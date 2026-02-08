Vorteilswelt
Horror-Verdacht

Pflegerin soll Millionär aus NÖ ermordet haben

08.02.2026 06:01
Die Gruft des früheren Kaufmanns. Mittlerweile wurde er dort wieder bestattet.
Die Gruft des früheren Kaufmanns. Mittlerweile wurde er dort wieder bestattet.
Porträt von Martina Prewein
Von Martina Prewein

Kürzlich wurde die Leiche eines einst prominenten Unternehmers exhumiert. Für eingehende Untersuchungen in der Gerichtsmedizin. Denn es gibt nun – späte – Indizien dafür, dass der Mann 2021 umgebracht wurde. Von seiner „Universalerbin“. Die seit vergangenem November in Untersuchungshaft sitzt.

Es war am 19. Dezember 2025, in den frühen Morgenstunden, als sich auf einem niederösterreichischen Friedhof mehrere Kriminalbeamte, ein Gerichtsmediziner und sechs Totengräber einfanden, um eine Exhumierung durchzuführen; eine Gruft zu öffnen, daraus den Sarg mit einem bereits am 27. Februar 2021 Verstorbenen zu bergen – und anschließend nach Wien zu bringen. Wo die Leiche dann obduziert wurde und daraus zahlreiche Gewebeteile entnommen wurden, für toxikologische Analysen.

