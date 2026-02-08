Pflegerin soll Millionär aus NÖ ermordet haben

Es war am 19. Dezember 2025, in den frühen Morgenstunden, als sich auf einem niederösterreichischen Friedhof mehrere Kriminalbeamte, ein Gerichtsmediziner und sechs Totengräber einfanden, um eine Exhumierung durchzuführen; eine Gruft zu öffnen, daraus den Sarg mit einem bereits am 27. Februar 2021 Verstorbenen zu bergen – und anschließend nach Wien zu bringen. Wo die Leiche dann obduziert wurde und daraus zahlreiche Gewebeteile entnommen wurden, für toxikologische Analysen.