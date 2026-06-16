Kind kollabiert: Gas-Alarm nach Notfall an Schule

Eine andere Ursache für das Unwohlsein konnte zu Beginn nicht ausgeschlossen werden. Ein Bursche musste mit der Rettung ins Spital gebracht werden, alle anderen wurden in Ausweichquartieren, darunter die ÖVP-Geschäftsstelle, von einem Notarzt betreut und anschließend von den Eltern abgeholt. Ein Gasaustritt stand nach Messungen jedoch ebenso rasch außer Frage wie eine Kohlenmonoxid-Vergiftung – die Schule hängt zudem gar nicht am Gasnetz. Auch andere mögliche Ursachen, etwa ein Zwischenfall im Chemieunterricht, erhärteten sich nicht.