„Diddys“ Anwälte wollen das Urteil aufheben lassen

Nach der Verurteilung von Sean Combs drängt seine Verteidigung nun auf eine Aufhebung des Urteils. Vor einem Berufungsgericht in New York argumentierte die Anwältin Alexandra Shapiro, Combs sei zu Unrecht verurteilt worden und habe zudem eine unüblich hohe Strafe bekommen. Der Richter nannte den Fall „außergewöhnlich schwierig“. Eine Entscheidung des Gerichts steht noch aus.