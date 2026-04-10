Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kommt Combs bald frei?

„Diddys“ Anwälte wollen das Urteil aufheben lassen

Society International
10.04.2026 07:32
Sean „Diddy“ Combs muss noch zwei Jahre hinter Gittern verbringen. Doch seine Anwälte drängen ...
Sean „Diddy“ Combs muss noch zwei Jahre hinter Gittern verbringen. Doch seine Anwälte drängen nun auf eine Aufhebung des Urteils.(Bild: AP/Jordan Strauss)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach der Verurteilung von Sean Combs drängt seine Verteidigung nun auf eine Aufhebung des Urteils. Vor einem Berufungsgericht in New York argumentierte die Anwältin Alexandra Shapiro, Combs sei zu Unrecht verurteilt worden und habe zudem eine unüblich hohe Strafe bekommen. Der Richter nannte den Fall „außergewöhnlich schwierig“. Eine Entscheidung des Gerichts steht noch aus.

0 Kommentare

Der Musikmogul war im September 2024 wegen mutmaßlicher Sexualstraftaten in New York festgenommen und im Oktober 2025 im Zusammenhang mit Prostitution zu einer Gefängnisstrafe von vier Jahren und zwei Monaten sowie einer Geldstrafe verurteilt worden. Eine Jury hatte ihn im Juli für schuldig befunden.

„Höchste jemals verhängte Strafe“
Es handle sich „um die höchste jemals verhängte Strafe für eine Anklage dieser Art bei einer derartigen strafrechtlichen Vorgeschichte“, kritisierte Combs Anwältin nun in New York.

Die Staatsanwaltschaft argumentierte dagegen. Combs war in dem vorangegangenen Verfahren vorgeworfen worden, über Jahre hinweg Frauen missbraucht, bedroht und genötigt zu haben, seine sexuellen Wünsche zu erfüllen.

Lesen Sie auch:
Boris Becker habe „viel Zeit in Miami verbracht“, sagte er im Interview mit Louis Theroux.
„Feierten tagelang“
Boris Becker über Party-Exzesse bei P. Diddy
03.03.2026
Brief an US-Präsident
Trump: Sean „Diddy“ Combs bat mich um Begnadigung
09.01.2026

Noch zwei Jahre im Gefängnis
Zu den Anklagepunkten der Verschwörung zur organisierten Kriminalität und des Menschenhandels hatten die Geschworenen auf unschuldig entschieden. Laut der US-Strafvollzugsbehörde muss Combs aktuell noch bis zum 15. April 2028 inhaftiert bleiben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
10.04.2026 07:32
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
138.306 mal gelesen
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Wirtschaft
Erstem Urlauber-Flughafen geht das Kerosin aus
101.109 mal gelesen
Krone Plus Logo
Eine Ryanair-Maschine im Anflug auf den italienischen Flughafen. Dort gibt es kein Kerosin mehr.
Österreich
Vierfache Mutter (38) hingerichtet: Schock-Motiv
94.840 mal gelesen
Krone Plus Logo
Maria O. ist tot – hingerichtet von ihrem Ehemann, der in U-Haft sitzt und den Ermittlern ein ...
Wirtschaft
Preise sinken endlich: Aufatmen an der Tankstelle
867 mal kommentiert
Die Österreicher sehen endlich eine Weitergabe der gesunkenen Rohölpreise an der Zapfsäule.
Gericht
Heftige Diskussion um Entschädigung für Lugner
804 mal kommentiert
Simone Lugner geht gegen Hassposter vor. Sie erntet dafür viel Zuspruch – aber auch Kritik.
Außenpolitik
„Nicht unser Krieg, aber unsere Interessen“
703 mal kommentiert
Außenministerin Meinl-Reisinger mit ihrem saudischen Amtskollegen, Faisal bin Farhan Al Saud am ...
Mehr Society International
Fit für das Brautkleid
Paulina Porizkova zeigt Supermodel-Body mit 61
Kommt Combs bald frei?
„Diddys“ Anwälte wollen das Urteil aufheben lassen
An Krebsfolgen
Hip-Hop-Pionier Bambaataa mit 68 Jahren gestorben
Ausgeschmust!
Katzenberger-Mama Iris Klein ist wieder Single
ARD macht Schluss
Aus der „Beatrice Egli Show“ verkündet!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf