Zwei Wochen Sommerurlaub für Kinder ab 27,60 Euro

Rucksack packen und los geht’s! Eine Woche am Bauernhof, zwei Wochen in den Bergen oder actionreiche Tage mit Theater, Lagerfeuer und Alpakas. Der Verein Wiener Jugenderholung organisiert in den Sommerferien betreute Urlaube für Tausende Jugendliche aus Wien. Und das zu leistbaren und sozial gestaffelten Preisen.