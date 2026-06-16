Zwei Wochen Sommerurlaub für Kinder ab 27,60 Euro

Ferienbetreuung all-inclusive: Wien ermöglicht Tausenden Kindern einen günstigen Sommerurlaub und Auszeit von der Großstadt. Damit sollen gezielt Familien unterstützt werden.
Rucksack packen und los geht’s! Eine Woche am Bauernhof, zwei Wochen in den Bergen oder actionreiche Tage mit Theater, Lagerfeuer und Alpakas. Der Verein Wiener Jugenderholung organisiert in den Sommerferien betreute Urlaube für Tausende Jugendliche aus Wien. Und das zu leistbaren und sozial gestaffelten Preisen.
Familien mit einem Monatsnettoeinkommen unter 2103 Euro, bezahlen etwa nur 27,60 Euro pro Kind. Bei Geschwisterkindern halbiert sich der Betrag nochmals. Wer mehr verdient, zahlt etwas mehr.
Das Angebot richtet sich an:
Es gibt auch Reisen, bei denen die Eltern mitfahren. 20 Unterkünfte in sieben Bundesländern (von Bad Gastein bis zum Wörthersee) stehen zur Auswahl. Zwei Reisebegleiter sorgen für ein altersgerechtes Programm – etwa Kajakfahren, Stand-up-Paddling oder Fußball.
Alle Reisen starten und enden in Wien. Warum ist das so günstig? Das Programm wird von der Wiener Kinder- und Jugendhilfe finanziert. Die Stadt will Familien in Zeiten steigender Kosten eine Auszeit gönnen.
Buchen und Infos unter https://www.wijug.at/ oder telefonisch 01/4000 8011.
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