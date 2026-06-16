Motorrad kracht in Auto: Biker bei Crash verletzt

Schwerer Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Tirol! Ein Motorradfahrer (67) wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw von seinem Motorrad geschleudert und verletzt. Der Mann musste in die Innsbrucker Klinik gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
Kurz vor16.30 Uhr war der 67-jährige Deutsche mit seinem Motorrad auf der Brennerstraße (B182) von Innsbruck in Richtung Brenner unterwegs. Zur selben Zeit wollte im Ortsgebiet von Schönberg im Stubaital eine 37-jährige Pkw-Lenkerin aus einer Hausausfahrt in die Bundesstraße einfahren.
Auto offenbar übersehen
Dabei kam es zur folgenschweren Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. „Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorradfahrer von seiner Maschine und auf die Fahrbahn geschleudert“, erklärt die Polizei.
Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in die Innsbrucker Klinik gebracht. Die Pkw-Lenkerin dürfte unverletzt geblieben sein. Motorrad und Pkw wurden bei dem Zusammenstoß massiv beschädigt.
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