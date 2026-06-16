Motorrad kracht in Auto: Biker bei Crash verletzt

Kurz vor16.30 Uhr war der 67-jährige Deutsche mit seinem Motorrad auf der Brennerstraße (B182) von Innsbruck in Richtung Brenner unterwegs. Zur selben Zeit wollte im Ortsgebiet von Schönberg im Stubaital eine 37-jährige Pkw-Lenkerin aus einer Hausausfahrt in die Bundesstraße einfahren.