Bankomaten gesprengt: Quartett nun vor Gericht

Hohe Sicherheitsvorkehrungen

Bisher ausgeforscht ist ein Quartett von vier Niederländern, zwei davon mit marokkanischen, einer mit brasilianischen, und einer mit türkischen Wurzeln. Beteiligt gewesen waren noch mehr Personen – von denen konnten viele, aber noch lange nicht alle ausgeforscht werden. Nicht nur wegen der hochgradig gefährlichen und mafiösen Hintermänner – Holland ist seit Jahren fest im Griff von kriminellen Gangs, die sich immer wieder tödliche Bandenkriege liefern, und auch vor der Hinrichtung prominenter Gegner wie Journalisten und Staatsanwälten nicht zurückscheuen – sondern auch wegen der Vorgeschichten der Angeklagten sind die Sicherheitsvorkehrungen beim Prozess besonders hoch.