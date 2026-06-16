Finanzielle Lage der Gemeinden verbessert sich

Ein eiserner Sparkurs in den 132 Kärntner Gemeinden macht es möglich: Die finanzielle Lage der Kommunen verbessert sich allmählich. „Im vergangenen Jahr konnten 79 Gemeinden ein positives operatives Ergebnis erzielen. Zwei konnten ausgeglichen bilanzieren“, erklärt Gemeinde-Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger. Grund dafür seien unter anderem die Hilfspakete des Landes und der eiserne Sparkurs der Kommunen selbst.