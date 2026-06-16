Verwirrter Mann: „Meine Armbanduhr ist eine Bombe“

Der Polizeieinsatz am Dienstagfrüh in der Kärntnerstraße, dort befinden sich das Landesdienstleistungszentrum und der Hauptbahnhof, hatte für einiges Aufsehen gesorgt. So viel ist bisher bekannt: Ein offenbar verwirrter Mann hatte behauptet, dass in seiner Armbanduhr eine Bombe sei. Der Droher wurde festgenommen.