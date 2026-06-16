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Einsatz in Linz

Verwirrter Mann: „Meine Armbanduhr ist eine Bombe“

Oberösterreich
16.06.2026 08:48
Nach diversen Bombendrohungen gab es auch am Linzer Bahnhof immer wieder EInsätze.
Nach diversen Bombendrohungen gab es auch am Linzer Bahnhof immer wieder EInsätze.(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Schräger geht's (n)immer: Am Dienstag um 7.30 Uhr gab es in Linz einen Polizeieinsatz. Ein Mann hatte behauptet, seine Armbanduhr sei eine Bombe. Er wurde festgenommen. Nun wird abgeklärt, was dahintersteckt. 

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Der Polizeieinsatz am Dienstagfrüh in der Kärntnerstraße, dort befinden sich das Landesdienstleistungszentrum und der Hauptbahnhof, hatte für einiges Aufsehen gesorgt. So viel ist bisher bekannt: Ein offenbar verwirrter Mann hatte behauptet, dass in seiner Armbanduhr eine Bombe sei. Der Droher wurde festgenommen.

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Ermittlungen laufen
Ob der Verdächtige psychisch beeinträchtigt und /oder unter Drogeneinfluss stand, wird ermittelt. Es könnte auch einen politischen Hintergrund geben.

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