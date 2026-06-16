Verwirrter Mann: „Meine Armbanduhr ist eine Bombe“

Schräger geht's (n)immer: Am Dienstag um 7.30 Uhr gab es in Linz einen Polizeieinsatz. Ein Mann hatte behauptet, seine Armbanduhr sei eine Bombe. Er wurde festgenommen. Nun wird abgeklärt, was dahintersteckt.
Der Polizeieinsatz am Dienstagfrüh in der Kärntnerstraße, dort befinden sich das Landesdienstleistungszentrum und der Hauptbahnhof, hatte für einiges Aufsehen gesorgt. So viel ist bisher bekannt: Ein offenbar verwirrter Mann hatte behauptet, dass in seiner Armbanduhr eine Bombe sei. Der Droher wurde festgenommen.
Ermittlungen laufen
Ob der Verdächtige psychisch beeinträchtigt und /oder unter Drogeneinfluss stand, wird ermittelt. Es könnte auch einen politischen Hintergrund geben.
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