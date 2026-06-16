Dieb (64) zapfte auf Bauernhof mehrmals Diesel ab

Diesel aus Arbeitsmaschine abgesaugt

Der entscheidende Schlag gelang den Beamten schließlich in der Nacht von Sonntag auf Montag. Nach umfangreichen Ermittlungen konnten die Polizisten einen 64-jährigen Österreicher dabei beobachten, wie er Treibstoff von dem Hof entnahm. „Zuvor hatte der Mann den Diesel aus einer Arbeitsmaschine abgesaugt“, so die Ermittler.