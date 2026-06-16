Dieb (64) zapfte auf Bauernhof mehrmals Diesel ab

Dreister Treibstoffdiebstahl im Tiroler Zillertal: Nachdem von einem Bauernhof in Fügen innerhalb weniger Tage mehrfach Diesel verschwunden war, legte sich die Polizei auf die Lauer. In der Nacht auf Montag schnappte die Falle zu – ein 64-jähriger Österreicher wurde auf frischer Tat ertappt und gestand anschließend weitere Diebstähle.
Mehrfach hatte ein Landwirt in Fügen zuletzt feststellen müssen, dass aus seinen Arbeitsmaschinen Treibstoff fehlte. Sowohl am Donnerstag, als auch am Freitag vergangene Woche wurde in den Nachtstunden Diesel von dem Bauernhof gestohlen. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Strass im Zillertal liefen daraufhin auf Hochtouren.
Diesel aus Arbeitsmaschine abgesaugt
Der entscheidende Schlag gelang den Beamten schließlich in der Nacht von Sonntag auf Montag. Nach umfangreichen Ermittlungen konnten die Polizisten einen 64-jährigen Österreicher dabei beobachten, wie er Treibstoff von dem Hof entnahm. „Zuvor hatte der Mann den Diesel aus einer Arbeitsmaschine abgesaugt“, so die Ermittler.
Der Tatverdächtige wurde unmittelbar angehalten. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der 64-Jährige geständig und räumte ein, bereits mehrfach Diesel von dem Bauernhof gestohlen zu haben. Der Mann wird angezeigt.
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