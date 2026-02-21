Leichtfried: „Ein Angriff auf unsere Demokratie“

„Krone“: Wie sicher ist Österreich – oder wie unsicher?

Jörg Leichtfried: Die Sicherheitslage ist im weltpolitischen Zusammenhang zu sehen. Die weltpolitische Situation hat sich massiv verschlechtert in den letzten zehn Jahren. Es gilt nicht mehr die Stärke des Rechts, sondern das Recht des Stärkeren. Das ist ganz eindeutig sichtbar.