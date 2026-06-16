„Österreich hat eines der stärksten WM-Teams!“

„Quelle der Motivation“

Die Jordanier stehen gegen Österreich vor dem ersten WM-Spiel ihrer Geschichte. „Dass wir dabei sind, ist schon eine Art Ruhm“, sagte Sellami, der sich über das bisher gute Abschneiden der asiatischen Teams bei dieser Endrunde freute. „Das ist für uns eine Quelle der Motivation. Ihre Ergebnisse sind ermutigend.“