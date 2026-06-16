Golden Gate Bridge ist in österreichischer Hand

Tickets im letzten Abdruck viel günstiger

Einige Fans versuchten im letzten Abdruck Karten zu ergattern: „Das war kein Problem und viel günstiger“, schildert der Burgenländer Manuel. „Ein Kollege entschied sich vor zwei Tagen spontan, zum Auftaktmatch zu fliegen, sitzt nun im gleichen Fanblock hinter dem Tor zwei Reihen hinter uns – zur Hälfte unseres Preises. Wir hatten gleich zu Verkaufsbeginn zugegriffen, zahlten 340 Euro pro Ticket.“ Sein Wunsch? „Dass wir ein guter Gruppendritter werden und so Spanien im Sechzehntelfinale entgehen. Und dass Ralf Rangnick noch viele Jahre unser Teamchef bleibt.“