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Fanmarsch genehmigt

Golden Gate Bridge ist in österreichischer Hand

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
16.06.2026 03:29
Fans der „Freunde der Liliputbahn“ vor der Golden Gate Bridge.
Fans der „Freunde der Liliputbahn“ vor der Golden Gate Bridge.(Bild: Bernhard Holzer)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

Golden Gate Bridge, Alcatraz,  Pier 39 und Fisherman´s Wharf – nur einige Sehenswürdigkeiten in San Francisco, die Österreichs Fans abklapperten. Natürlich durften auch eine Fahrt im Cable Car oder eine Tour in Downtown nicht fehlen. Zur Freude aller kann vor dem Spiel gegen Jordanien der Fanmarsch stattfinden.

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Zwischen 4000 und 5000 Tickets erhielt der ÖFB für jedes der drei Gruppenspiele in den USA. Umso gespannter darf man sein, wie zahlreich die Unterstützung zum Start am Mittwoch früh gegen Jordanien wirklich sein wird.

Bereits am Wochenende tummelten sich rot-weiß-rote Fans in San Francisco und Umgebung, fiebern Österreichs WM-Comeback entgegen. Sightseeing steht für viele weit oben auf der Liste, die Hartberger Sabrina und Sebastian kamen direkt von einer Hochzeitsfeier zum Flughafen in Wien.

Sabrina und Sebastian kamen direkt von einer Hochzeit nach San Francisco.
Sabrina und Sebastian kamen direkt von einer Hochzeit nach San Francisco.(Bild: Christian Reichel)

Nächste Hochzeit nach Argentinien-Spiel
Sie brachen nach der Ankunft in San Francisco gleich in Richtung Golden Gate Bridge auf – er im Heim-, sie im Auswärtstrikot des ÖFB und der Nummer 19 am Rücken: „Ich habe lange überlegt, welcher Spieler es werden soll. Nach Baumgartners Verletzung war klar, dass die Wahl auf ihn fällt. Wir drücken ihm fest die Daumen, dass er bald wieder auf dem Platz stehen kann.“

Tickets ergatterten sie als langjährige Fans („Wir waren schon bei den EUROs 2016 und 2024 live dabei“) über die Plattform „ÖFB Insider“, die Kartenpreise halten sich gegen Jordanien (150 Euro) und Argentinien (250 Euro) im Rahmen. „Das dritte Match geht sich nicht mehr aus, da sind wir schon bei der nächsten Hochzeit eingeladen, werden dafür die Nacht mit dem Live-Spiel gegen Algerien ausklingen lassen“, lacht Sabrina.

Die Burgenländer Manuel, Roman, Florian und Michael sind schon heiß auf den Auftakt gegen ...
Die Burgenländer Manuel, Roman, Florian und Michael sind schon heiß auf den Auftakt gegen Jordanien.(Bild: Christian Reichel)

Tickets im letzten Abdruck viel günstiger
Einige Fans versuchten im letzten Abdruck Karten zu ergattern: „Das war kein Problem und viel günstiger“, schildert der Burgenländer Manuel. „Ein Kollege entschied sich vor zwei Tagen spontan, zum Auftaktmatch zu fliegen, sitzt nun im gleichen Fanblock hinter dem Tor zwei Reihen hinter uns – zur Hälfte unseres Preises. Wir hatten gleich zu Verkaufsbeginn zugegriffen, zahlten 340 Euro pro Ticket.“ Sein Wunsch? „Dass wir ein guter Gruppendritter werden und so Spanien im Sechzehntelfinale entgehen. Und dass Ralf Rangnick noch viele Jahre unser Teamchef bleibt.“

Die Red Hot Austrian Fans sind nach ihrer ersten Station in New York nun auch in San Franciso ...
Die Red Hot Austrian Fans sind nach ihrer ersten Station in New York nun auch in San Franciso eingetroffen.(Bild: Christian Reichel)

Fanmarsch findet statt
Fix ist, dass es vor dem Auftakt einen Fanmarsch gibt: Österreichs Fans treffen sich vor dem Spiel ab 16.30 Uhr Ortszeit in Santa Clara am Democracy Way, um 17.30 Uhr erfolgt der Abmarsch zum 20 Gehminuten entfernten San Francisco Bay Area Stadion. Gut möglich, dass sich dem Hunderte anschließen. Die Red Hot Austrian Fans, die am Sonntag eintrafen, sind ebenso mit von der Partie.

Anhänger der Red Eagles vor der Golden Gate Bridge.
Anhänger der Red Eagles vor der Golden Gate Bridge.(Bild: Robert Schweighofer)

Red Eagles auf Erkundungstour
Die Red Eagles Austria um Obmann Robert Schwaighofer erkundeten San Francisco sehr ausführlich. Sie waren auf Alcatraz, hängten ihren Banner an die Golden Gate Bridge, besuchten Pier 39 und Fisherman´s Wharf. Und natürlich durften auch eine Fahrt im Cable Car und eine Tour in Downtown nicht fehlen. 

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