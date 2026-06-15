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Autor Nelio Biedermann

Ein Jungstar zwischen Thomas Mann und BookTok

Steiermark
15.06.2026 19:00
Autor Nelio Biedermann in seiner Heimat am Zürchersee
Autor Nelio Biedermann in seiner Heimat am Zürchersee(Bild: ruben hollinger)
Porträt von Christoph Hartner
Von Christoph Hartner

Im Alter von nur 22 Jahren gelang Nelio Biedermann mit seinem Roman „Lázár“ ein weltweiter Erfolg. Nun kommt der Schweizer Autor mit dem Buch erstmals auch nach Graz.

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Als Nelio Biedermann 2003 in der Schweiz zur Welt kam, war nicht zu erahnen, dass er 20 Jahre später zu der Nachwuchshoffnung der deutschsprachigen Literatur werden würde. Während der Corona-Pandemie entdeckte er seine Leidenschaft für das Schreiben. Seinen ersten Roman „Anton will bleiben“ veröffentlichte er mit nur 19 Jahren in einem kleinen Zürcher Verlag – jedoch noch ohne großes Interesse. Doch dann griff er historisch verbriefte Geschichten aus seiner eigenen Familie – seine Vorfahren sind ungarische Adelige, die in den 1950ern in die Schweiz geflohen sind – auf und verarbeitete sie zu einem epischen Roman namens „Lázár“.

Bietergefecht der Verlage
Mit dieser Geschichte von Glanz und tiefem Fall, vom Zusammenbruch der Monarchie, der Nazizeit und dem Sowjet-Diktat gelingt ihm ein raketenhafter Aufstieg. Sieben deutsche Verlage liefern sich ein regelrechtes Bietergefecht um die Rechte für den Roman. Die Rede ist von einem sechsstelligen Vorschuss, den er von Rowohlt bekommen haben soll. Es machte sich für den deutschen Verlag jedoch bezahlt: Noch bevor „Lázár“ 2025 auf Deutsch erschien, wurde der Roman in 20 Länder verkauft – mittlerweile sind es sogar schon 30! Quasi von einem Tag auf den anderen wurde Nelio Biedermann zum Jungstar der deutschsprachigen Literatur.

„Lázár“ (336 Seiten, 24,95 Euro) ist bei Rowohlt erschienen.
„Lázár“ (336 Seiten, 24,95 Euro) ist bei Rowohlt erschienen.(Bild: Ruben Hollinger)

Doch warum eigentlich? Einerseits sicher, weil er ein überaus talentierter Erzähler ist. Aber vielleicht auch, weil er einen Spagat schafft, von dem sich der krisengebeutelte Literaturmarkt einen Weg in die Zukunft erhofft. Biedermann spielt gekonnt das Social-Media-Spiel, bedient perfekt die BookTok-Schiene, in der zurzeit für Verlage das meiste Geld liegt. Zugleich ist seiner Literatur aber auch anzumerken, dass er Klassiker wie Joseph Roth und Thomas Mann gelesen hat – und darauf basierend einen eigenen literarischen Ton gefunden hat: modern, mitreißend, bildhaft, poetisch und voller Witz. Damit spricht Biedermann Leser aller Altersgruppen an.

Am Donnerstag kommt er mit „Lázár“ erstmals auch nach Graz. Im Literaturhaus liest er aus dem Welthit, Beginn ist um 19 Uhr – Restkarten gibt es noch!

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