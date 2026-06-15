Ein Jungstar zwischen Thomas Mann und BookTok

Bietergefecht der Verlage

Mit dieser Geschichte von Glanz und tiefem Fall, vom Zusammenbruch der Monarchie, der Nazizeit und dem Sowjet-Diktat gelingt ihm ein raketenhafter Aufstieg. Sieben deutsche Verlage liefern sich ein regelrechtes Bietergefecht um die Rechte für den Roman. Die Rede ist von einem sechsstelligen Vorschuss, den er von Rowohlt bekommen haben soll. Es machte sich für den deutschen Verlag jedoch bezahlt: Noch bevor „Lázár“ 2025 auf Deutsch erschien, wurde der Roman in 20 Länder verkauft – mittlerweile sind es sogar schon 30! Quasi von einem Tag auf den anderen wurde Nelio Biedermann zum Jungstar der deutschsprachigen Literatur.