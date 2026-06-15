Sofortmaßnahmen für Landesstraßen gefordert

„Es ist die politische Verantwortung, aus solchen Tragödien die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Wenn bekannte Gefahrenstellen bestehen, müssen diese rasch entschärft und in die Sicherheit der Menschen investiert werden“, betont der grüne Klubobmann Daniel Zadra. Er bringt im Vorarlberger Landtag einen entsprechenden Antrag ein, mit dem ein verbindlicher Umsetzungsplan zur Entschärfung von Unfallhäufungsstellen auf Landesstraßen, ein Sofortmaßnahmenpaket für die Landesstraße in Lustenau sowie eine deutliche Erhöhung der Landesmittel für die Radverkehrssicherheit gefordert werden. „Verkehrssicherheit ist eine Investition in die Menschen. Sie rettet Menschenleben. Hier darf nicht gekürzt werden“, ergänzt die Lustenauer Landtagsabgeordnete Christine Bösch-Vetter.