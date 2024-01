Kim Virginia legte sich mit einer Cobra an

Fast scheint es schon so, als sei Kim in der Jubiläumsstaffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ fix für die Dschungelprüfungen gebucht. Tag um Tag ist es nämlich das Reality-Sternchen, das zu den Ekel-Aufgaben antreten muss. So auch am Samstag, an dem ein ganz besonders furchterregender „Gegner“ auf die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin wartete.