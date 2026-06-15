Kein steirischer Bezirk blieb 2025 ohne Opfer

Wo die meisten tödlichen Unfälle geschahen

Die meisten tödlichen Verkehrsunfälle gab es im Bezirk Leibnitz mit neun Verkehrstoten. In den Bezirken Bruck-Mürzzuschlag und Graz-Umgebung gab es jeweils acht Todesopfer, in den Bezirken Liezen und Weiz jeweils sieben Todesopfer. In Leoben hingegen musste nur ein Verkehrstoter beklagt werden. Im Bezirk Deutschlandsberg kamen zwei Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben, im Bezirk Südoststeiermark drei Menschen.