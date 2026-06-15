Löwenmähne & Seitlinge in historischen Gefilden

Daniel Konrads Erfolgskurve schießt so aus dem Boden wie seine Pilze im schönen, weststeirischen Schlossgewölbe: Sogar Dubai kriegt da Gusto.
Daniel Konrad ist ein unkonventioneller, lässiger Typ. Der 36-jährige Familienvater (Töchterl Yolande ist sieben) kommt ursprünglich aus einer ganz anderen Branche, stellte in großen Stil Cannabis für die Pharmazeutik her. Doch dann suchte er eine neue Herausforderung. Und da reizte ihn eine Anzeige: Gewölbekeller im Schloss Frauental zu vermieten. „Ich hab den angeschaut und war schon verloren“, lächelt der Weststeirer. „Der hatte so viel Charme. So viel Potenzial.“ Und konstante 13 Grad im Winter, 16 Grad im Sommer, 99 Prozent Luftfeuchtigkeit durch alle Jahreszeiten. Beste Voraussetzungen, um Pilze wie die berühmten Schwammerl aus dem Gewölbe sprießen zu lassen.
Die folgenden Jahre waren nicht immer leicht, „ich musste mir das große Wissen dafür aufwändig aneignen, denn wenn ich was mache, möchte ich mich echt gut darin auskennen“. Auch Rückschläge gab es, ein ganzer Schlag Pilze musste etwa einmal entsorgt werden, weil das Ergebnis nicht passte.
Aber jetzt ist alles stimmig. Jene Edelplize, die sich Hobbyköche wie Gastronomen am liebsten in die Küche holen, wuchern jetzt in einem Umfeld und unter Umständen, wie es sie kein zweites Mal gibt. „Genau das ist unser Alleinstellungsmerkmal in einem Feld, in dem es steiermarkweit doch schon etliche Produzenten gibt“, erklärt Konrad. So kommt das Substrat, das andere gerne verwenden, zumeist aus Holland – „sowas würde gar nicht in mein Konzept der Regionalität und Kreislaufwirtschaft passen“. Seine Grundlage für beste Pilze: Weizenkleie aus der Umgebung für die Nährstoffe, Steinmehl für die Versorgung mit Mineralien. Gutes, steirisches Wasser.
Was ihn noch hervorhebt: „Schilcherland Pilze“ deckt die gesamte Wertschöpfung selbst ab, von der Sporenvermehrung über das Mycel zur Substraterzeugung zum fertigen Produkt.
Vom Kräuterseitling bis zur Löwenmähne
Im Stollen sprießen Austernpilze, Kräuterseitling, Shiitake und Lion’s Mane, also die Löwenmähne. Zu Hunderten, an endlos langen Regalen. Die Logistik dahinter ist enorm: Manche brauchen nur wenig Zeit, bis sie zu ernten sind, manche viele Wochen, „da muss man schon viel bedenken, damit man nicht einmal 200 Kilo Ernte hat und zu einem anderen Zeitpunkt nix“.
Die Pilze kommen bestens an. Das wunderbare Kaufhaus Hubmann in Stainz führt sie, jeden Donnerstag gibt es sie ab Hof, dazu rund um die Uhr aus dem Automaten, auf diversen Bauernmärkten und in Reformhäusern. Zwischen 20 und 40 Euro kostet der Kilo.
Doch der findige Herr Konrad hat noch mehr in petto. Aus der Hand gerissen werden ihm die „Pilzzucht-Bags“, fertig beimpfte Mycelblöcke, die man bei sich zuhause zum Ernten bringen kann. Oder: Mit der renommierten Meisterfleischerei Friesinger macht er vegane (!) Kartoffelpilzwurst, Kebabspieße und Leberkäse, außerdem ein hervorragendes Pilzgulasch.
Ein Mittel gegen Demenz?
Und: „Die FH Joanneum untersucht, ob der Lion’s Mane gegen Demenz hilft!“ Er selbst ist vorsorglich schon einmal mindestens einmal die Woche welche, „für mich schmecken die so köstlich wie frutti di mare“.
Doch dem pfiffigen Geschätsmann gehen da noch immer nicht die Ideen aus: Bei Führungen, die bestens ankommen, zeigt er die Entstehung des Pilzes, führt dafür in das historische Gewölbe, das wohl jeden fasziniert. Und in die imposanten Gefilde des Schlosses Frauental selbst, in dem eine Produktionsstätte ist. Ein Schloss, vor traumhafter Golfplatz- und Reitstall-Kulisse. Tatsächlich eindrucksvoll.
Übrigens: Der Ruf seiner Löwenmähne & Co. schallte bis nach Dubai – aus dem Wüstenstaat kam schon eine Anfrage, ob Daniel Konrad dort nicht auch eine Pilzproduktion aufbauen könne
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