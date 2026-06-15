Löwenmähne & Seitlinge in historischen Gefilden

Aber jetzt ist alles stimmig. Jene Edelplize, die sich Hobbyköche wie Gastronomen am liebsten in die Küche holen, wuchern jetzt in einem Umfeld und unter Umständen, wie es sie kein zweites Mal gibt. „Genau das ist unser Alleinstellungsmerkmal in einem Feld, in dem es steiermarkweit doch schon etliche Produzenten gibt“, erklärt Konrad. So kommt das Substrat, das andere gerne verwenden, zumeist aus Holland – „sowas würde gar nicht in mein Konzept der Regionalität und Kreislaufwirtschaft passen“. Seine Grundlage für beste Pilze: Weizenkleie aus der Umgebung für die Nährstoffe, Steinmehl für die Versorgung mit Mineralien. Gutes, steirisches Wasser.