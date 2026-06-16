Vier Millionen Euro! Fan jubelt dank WM-Sensation

Dieser Zocker hat so richtig abkassiert! Weil er auf eine WM-Überraschung von Kap Verde getippt hatte, kassierte ein Fußball-Fan am Montag satte vier Millionen Euro. Ein anderer hatte weniger Glück.
Es war die bisher größte Überraschung bei der WM: Europameister Spanien kam zum Auftakt gegen Kap Verde über eine Nullnummer nicht hinaus. Damit war nicht zu rechnen! Oder doch?
Wie der „Telegraph“ berichtet, hat eine Person auf der US-amerikanischen Plattform Polymarket 400.000 US-Dollar (rund 345.000 Euro) darauf gesetzt, dass Spanien gegen Kap Verde nicht gewinnt. Mit dieser mutigen Wette kassierte der Zocker 4,7 Millionen Dollar (rund 4 Millionen Euro). Ein Mega-Gewinn!
Eine Million verloren
Großen Frust gab’s bei einem anderen Tipper. Denn dieser verlor wegen Spaniens Blamage richtig viel Geld. Er setzte eine Million US-Dollar (rund 863.000 Euro) auf einen Sieg des Favoriten. Das Geld ist nun futsch …
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.