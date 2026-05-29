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Hype um „unbekanntesten Spieler“ der Fußball-WM

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
29.05.2026 08:06
Tim Payne und seine Neuseeländer gehen als großer Underdog in die WM.
Tim Payne und seine Neuseeländer gehen als großer Underdog in die WM.(Bild: AFP/DAVID ROWLAND)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Kuriose Geschichte am Rande der Fußball-WM! Der argentinische Influencer Valen Scarsini hatte es sich zum Ziel gemacht, den „unbekanntesten Fußballer“ der anstehenden WM zu finden. Fündig wurde er dabei schließlich in Neuseeland – mit ungeahnten Folgen für den betroffenen Kicker. 

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„Ich habe mir alle Mannschaften angesehen, die bei der Weltmeisterschaft spielen, um den unbekanntesten Spieler zu finden, und nachdem ich sie einzeln analysiert hatte, habe ich ihn gefunden“, kündigte Scarsini an und stellte damit kurze Zeit später das Leben von Neuseeland-Kicker Tim Payne auf den Kopf.

Denn der Rechtsverteidiger von Wellington Phoenix war es, den der Influencer „gefunden“ hatte. Kurze Zeit später war Payne schon in aller Munde. Seien Zahl von zuvor 4000 Followern explodierte in kürzester Zeit auf mehr als eine Million. 

„Ziemlich verrückte 48 Stunden“
„Ich möchte mich zuerst ganz herzlich bei dir bedanken, Valen. Es waren, gelinde gesagt, ziemlich verrückte 48 Stunden“, reagierte der Neuseeländer kurze Zeit später in einer Videobotschaft und ergänzte: „Ich wollte auch noch zum Ausdruck bringen, dass ich sehr dankbar bin, mein Land bei dieser Weltmeisterschaft vertreten zu dürfen.“

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Zumindest auf Instagram ist er mittlerweile zum Aushängeschild des Underdogs geworden. Sogar Kapitän Chris Wood von Premier-League-Klub Nottingham Forest hat deutlich weniger Follower. Kurios: Mittlerweile hat Payne sogar mehr Follower als sein „Entdecker“ Scarsini selbst. 

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