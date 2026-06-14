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Hart – aber gerecht? | Verhaltener Applaus

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(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Hart – aber gerecht? Stocker und Babler haben jedes Vertrauen verspielt – der Sonntags-Kommentar in der „Krone“, auf krone.at und im „Guten Morgen“-Newsletter zum Verhalten der türkis-roten Regierungsspitze rund um die Bestellung des neuen ORF-Generaldirektors provozierte allein gestern mehr als 1200 User-Postings und zahlreiche Leserbriefe. Und der Tenor ist ein weitgehend einhelliger: Nein, dieser Regierung kann man absolut nicht (mehr) vertrauen. Auf den (Tiefst-)Punkt bringt es ein Online-User unter dem passenden Nickname „Zwidawurzn“, wenn er oder sie zum verlorenen Vertrauen meint: „Man fragt sich nur, wen wundert das?“ Scharf ins Gericht geht auch „Veritas2020“, der oder die meint: „Es ist genau das passiert, was Kritiker seit der Regierungsbildung sagen: Ideenlosigkeit gepaart mit Postenschacher.“ Sehr hart – aber möglicherweise gerecht?

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Verhaltener Applaus für die Regierung, besser gesagt für den Finanzminister, kommt heute in der „Krone“ von Claus Pándi. Er findet in seinem Kommentar in Bezug auf die Budgeterstellung, dass es in seltenen Fällen auch ein Vorteil sein kann, kein Geld zu haben und bezieht das auf die „von der Einkaufsliste gecancelten“ Kampfjets für das Bundesheer. Die streiche der Finanzminister nicht „aus Jux und Tollerei“, denn Markus Marterbauer fehlen für Flugzeuge und anderes militärisches Spielzeug schlicht die Mittel. Pándi meint, dass es auch „abartig“ wäre, „würde man in einem der härtesten Sparbudgets seit Langem bei Bildung und Pensionen kürzen, aber für das Bundesheer einfach so ein paar Milliarden lockermachen“. Ja, das wäre wohl wirklich abartig. 

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