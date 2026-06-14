Hart – aber gerecht? | Verhaltener Applaus

Verhaltener Applaus für die Regierung, besser gesagt für den Finanzminister, kommt heute in der „Krone“ von Claus Pándi. Er findet in seinem Kommentar in Bezug auf die Budgeterstellung, dass es in seltenen Fällen auch ein Vorteil sein kann, kein Geld zu haben und bezieht das auf die „von der Einkaufsliste gecancelten“ Kampfjets für das Bundesheer. Die streiche der Finanzminister nicht „aus Jux und Tollerei“, denn Markus Marterbauer fehlen für Flugzeuge und anderes militärisches Spielzeug schlicht die Mittel. Pándi meint, dass es auch „abartig“ wäre, „würde man in einem der härtesten Sparbudgets seit Langem bei Bildung und Pensionen kürzen, aber für das Bundesheer einfach so ein paar Milliarden lockermachen“. Ja, das wäre wohl wirklich abartig.