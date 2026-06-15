700 Obstschätze blühen im Waldviertel wieder auf

Besonders stolz ist der Biogärtner, dessen Arche Noah des Fruchtigen einzigartig in Österreich ist, auf Raritäten wie die Rauschbeere, auch Sumpfheidelbeere genannt. Wer durch die Haine des Familienvaters wandelt, wird in die Kindheit versetzt. Denn die Blüten duften wie einst in Großmutters Garten.