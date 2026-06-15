700 Obstschätze blühen im Waldviertel wieder auf

In seiner Waldviertler Bio-Baumschule hütet Martin Artner rarste Früchtchen. Besonders stolz ist der Biogärtner auf Raritäten wie die Rauschbeere, auch Sumpfheidelbeere genannt.
Äpfel mit unverwechselbaren Aromen, alte Birnenraritäten, fast vergessene Zwetschkensorten das wilde Waldviertler Urkriecherl – all diese wundersamen Bäume und Bäumchen wurzeln in Reichenau am Freiwald bei Bad Großpertholz in der Heimaterde.
Besonders stolz ist der Biogärtner, dessen Arche Noah des Fruchtigen einzigartig in Österreich ist, auf Raritäten wie die Rauschbeere, auch Sumpfheidelbeere genannt. Wer durch die Haine des Familienvaters wandelt, wird in die Kindheit versetzt. Denn die Blüten duften wie einst in Großmutters Garten.
„Ich hole mit meiner Frau Liane seit Jahrzehnten die Obstsorten der Ahnen in unser Naturparadies. Die Schöpfung dankt es mir offenbar, gerade aktuell mit prallen Kirschen“, schildert der öko-beseelte Familienvater.
Der Umweltpionier wirkt auch im nahen Naturpark Nordwald, wo er mit anderen Idealisten den Böhmischen Kranzenzian und die wundersame „Arnica Montana“ wieder zum Erblühen bringt. Martins Credo: „Der einzige Weg aus dem weltweiten Ernährungsdilemma ist und bleibt die biologische Landwirtschaft im Einklang mit der Natur“.
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