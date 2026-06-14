Auf Suche nach den letzten Geheimnissen von Ötzi

„Es wurde zwar um Ötzi sehr viel geforscht, doch die Gletschermumie wirft immer noch Fragen auf“, sieht Leitner nach wie vor Gründe, um weiterzuforschen. Für die fünf Referenten waren die zwei Tage auch ein Verknüpfen der einzelnen Forschungstätigkeiten: Die Eisfunde vom Schnidejoch in der Schweiz wurden von Hafner verglichen, Nicolussi sprach über neue Analysen an Hölzern, Leitner referierte über die letzte Stunde des Eismannes, Putzer über archäologische Spuren an der Ötzi-Fundstelle und Steiner über Gletscherarchäologie in den Ötztaler Alpen.