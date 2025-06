Sensations-Girl muss für den Heimweltcup absagen

Groß war die Vorfreude bei der Bregenzer Downhillpilotin Lina Frener vor ihrem ersten Auftritt beim Heimweltcup im Epic Bikepark Leogang. Noch dazu, wo die 16-Jährige, die ihre erste Saison im Juniorenweltcup bestreitet, nach Rang zwei zum Auftakt in Polen und ihrem Sieg am vergangenen Wochenende in Loudenville (Fra) sensationell im Trikot der Gesamtführenden ins Salzburger Land angereist war.