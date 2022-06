Ländle-Mountainbikerin rast zu fulminantem EM-Gold

Die gerade einmal 13-jährige Lina Frener krönte sich am Sonntag, nachdem sie im Vorjahr bereits Bronze holen konnte, in Maribor (Slo) zur U15-Europameisterin. Die Bregenzerin setzte sich mit einer Zeit von 3:49,40 Minuten 2,53 Sekunden vor Rosa Maria Jensen (Dän) und der Tirolerin Rosa Zierl (+4,89) durch. Wie hoch die Leistung von Lina tatsächlich einzuschätzen ist, zeigt ein Vergleich mit den anderen Altersklassen: Auch bei den U17-Girls hätte Frener EM-Gold geholt, bei den Juniorinnen wäre es Silber geworden und selbst in der Eliteklasse hätte sie es als Fünfte ins Spitzenfeld geschafft.