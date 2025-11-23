Machine Gun Kelly macht pikantes Sex-Geständnis

Megan Fox‘ Freund Machine Gun Kelly machte diese Woche während seines Auftritts beim Las Vegas Grand Prix ein pikantes Geständnis über sein Sexleben.
Der „Bloody Valentine“-Sänger, der seit Kurzem wieder mit Megan Fox liiert ist, prahlte jetzt bei einem Konzert in Las Vegas damit, wie lange er im Schlafzimmer durchhält.
„Nur, damit ihr es wisst ...“
„Und nur, damit ihr es wisst, ich bin im Schlafzimmer gar nicht so weit von einem F1-Fahrer entfernt“, scherzte Machine Gun Kelly – und führte weiter aus: „Weil ich sehr schnell bin und es bei mir lange dauert, bis ich die Ziellinie erreiche.“
Machine Gun Kellys ziemlich pikantes Geständnis über seine sexuelle Ausdauer kam nur wenige Tage, nachdem ein Insider ausgeplaudert hatte, dass er und Megan Fox sich „so nah wie nie“ seien. Das Paar hatte sich Ende letzten Jahres ja getrennt, obwohl die Schauspielerin von dem Musiker schwanger war. Tochter Saga Blade kam im März zur Welt.
„Ihre kleine Tochter ist ihre oberste Priorität, und sie hat sie näher zusammengebracht als je zuvor“, sagte ein Insider jetzt gegenüber „Us Weekly“ zum Liebes-Comeback. „Sie sind an einem viel stärkeren Punkt als noch vor sechs Monaten, und Megan sagt, ihr Baby habe ihr ein Gefühl von Frieden und Heilung gegeben.“
„Hat ihn wieder in ihr Leben gelassen“
Schon im August verriet ein Insider, dass das Promi-Duo „im Grunde wieder zusammen“ sei. „Sie wohnen wieder zusammen und Megan hat MGK wieder in ihr Leben gelassen, ohne dass noch Spannungen zwischen ihnen bestehen“, sagte dieser. „Sie liebt es, zu sehen, wie Sagas andere Geschwister ihr beim Aufwachsen zusehen, und das hat eine neue Welle von Glück in die Familie gebracht.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.