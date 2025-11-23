Vorteilswelt
Nach Comeback mit Fox

Machine Gun Kelly macht pikantes Sex-Geständnis

Society International
23.11.2025 12:56
Megan Fox darf sich freuen: Laut eigener Aussage ist Machine Gun Kelly im Schlafzimmer so ...
Megan Fox darf sich freuen: Laut eigener Aussage ist Machine Gun Kelly im Schlafzimmer so ausdauernd wie ein Formel1-Pilot.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Jamie McCarthy)

Megan Fox‘ Freund Machine Gun Kelly machte diese Woche während seines Auftritts beim Las Vegas Grand Prix ein pikantes Geständnis über sein Sexleben.

Der „Bloody Valentine“-Sänger, der seit Kurzem wieder mit Megan Fox liiert ist, prahlte jetzt bei einem Konzert in Las Vegas damit, wie lange er im Schlafzimmer durchhält.

„Nur, damit ihr es wisst ...“
„Und nur, damit ihr es wisst, ich bin im Schlafzimmer gar nicht so weit von einem F1-Fahrer entfernt“, scherzte Machine Gun Kelly – und führte weiter aus: „Weil ich sehr schnell bin und es bei mir lange dauert, bis ich die Ziellinie erreiche.“

Megan Fox wurde im März Mama von Töchterchen Saga Blade. Erst kürzlich versöhnte sie sich wieder ...
Megan Fox wurde im März Mama von Töchterchen Saga Blade. Erst kürzlich versöhnte sie sich wieder mit ihrem Ex Machine Gun Kelly.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Machine Gun Kellys ziemlich pikantes Geständnis über seine sexuelle Ausdauer kam nur wenige Tage, nachdem ein Insider ausgeplaudert hatte, dass er und Megan Fox sich „so nah wie nie“ seien. Das Paar hatte sich Ende letzten Jahres ja getrennt, obwohl die Schauspielerin von dem Musiker schwanger war. Tochter Saga Blade kam im März zur Welt.

„Ihre kleine Tochter ist ihre oberste Priorität, und sie hat sie näher zusammengebracht als je zuvor“, sagte ein Insider jetzt gegenüber „Us Weekly“ zum Liebes-Comeback. „Sie sind an einem viel stärkeren Punkt als noch vor sechs Monaten, und Megan sagt, ihr Baby habe ihr ein Gefühl von Frieden und Heilung gegeben.“

Lesen Sie auch:
Nur einige Wochen nach Bekanntgabe der Schwangerschaft haben sich Fox und MGK getrennt.
„Es ist kompliziert“
Sind Megan Fox und MGK wieder ein Paar?
25.10.2025
Babypause beendet!
Megan Fox mit Wow-Kurven im heißen Halloween-Dress
27.10.2025

„Hat ihn wieder in ihr Leben gelassen“
Schon im August verriet ein Insider, dass das Promi-Duo „im Grunde wieder zusammen“ sei. „Sie wohnen wieder zusammen und Megan hat MGK wieder in ihr Leben gelassen, ohne dass noch Spannungen zwischen ihnen bestehen“, sagte dieser. „Sie liebt es, zu sehen, wie Sagas andere Geschwister ihr beim Aufwachsen zusehen, und das hat eine neue Welle von Glück in die Familie gebracht.“ 

