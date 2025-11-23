Machine Gun Kelly macht pikantes Sex-Geständnis

„Hat ihn wieder in ihr Leben gelassen“

Schon im August verriet ein Insider, dass das Promi-Duo „im Grunde wieder zusammen“ sei. „Sie wohnen wieder zusammen und Megan hat MGK wieder in ihr Leben gelassen, ohne dass noch Spannungen zwischen ihnen bestehen“, sagte dieser. „Sie liebt es, zu sehen, wie Sagas andere Geschwister ihr beim Aufwachsen zusehen, und das hat eine neue Welle von Glück in die Familie gebracht.“