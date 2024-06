So involviert sind Österreichs Papas tatsächlich

Der Vatertag wird bei uns seit dem Jahr 1955 und immer am zweiten Sonntag im Juni gefeiert. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung kauft sogar kleine Geschenke – im Durchschnitt für 50 Euro. Neben den obligatorischen Krawatten gibt es besonders oft Süßigkeiten und Getränke. Insgesamt werden rund um den Vatertagin Österreich etwa 170 Millionen Euro umgesetzt. Die Papas des Landes scheinen also in den Augen ihrer Partnerinnen und Kinder durchaus einen Ehrentag verdient zu haben.