„Ich versuche zu verstehen, woher ich komme“

„Krone“: Vor einer Woche haben Sie beim Bachmannpreis mit ihrem Dialekt-Text „DA STA“ groß abgeräumt. Wie geht es Ihnen heute?

Natascha Gangl: So ganz kann ich es immer noch nicht glauben. Ich sitze in meinem Zimmer, der unausgepackte Koffer neben mir – zum Auspacken war noch keine Zeit. Innerlich habe ich immer noch das Gefühl, ich sitze am Tisch im TV-Studio in Klagenfurt, bin mit meiner Lesung fertig, und warte auf den harten Schlagabtausch.