Grazer Literatur-Szene feierte Natascha Gangl

Es ist das mehr als verdiente Resultat eines Lebens für die (und in der) Literatur. Es ist aber auch ein Lebenszeichen für die von Kürzungen bedrohte Freie Szene, die auch für Gangl künstlerische Heimat ist. „Ich bin unter andrem auch nach Klagenfurt gefahren, um zu zeigen, was in dieser Szene, was in uns steckt“, sagte Gangl am Montag.