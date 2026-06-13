ÖFB-Team: Platz drei besser als der Gruppensieg

Was gelingt dem ÖFB-Team bei der WM? Die Statistik zeigt, dass Platz drei besser ist als der Gruppensieg. Eine Kolumne von „Krone“-Reporter Rainer Bortenschlager.
Natürlich Erling Haalands Norweger, aber auch die DR Kongo, vielleicht Ecuador, Bosnien oder Japan – bei den „Dark Horses“, jenen Teams, die bei der WM überraschend ins Rampenlicht rücken könnten, gehen die Meinungen auseinander. Auch Österreich wird genannt. Das passt zum Selbstverständnis der Rangnick-Truppe ...
Video: Wer ist Ihr Geheimfavorit auf den WM-Titel?
69,4-prozentige Chance auf K. o.-Phase
Spannender ist, wenn die Experten und Daten-Freaks ihre Infos in die Super-Computer jagen – so berechneten die Analysten von Goldman Sachs in New York für die ÖFB-Auswahl eine 69,4-prozentige Chance auf die K. o.-Phase, aber das Achtelfinale geben die Wahrscheinlichkeiten kaum (23,9 %) noch her. Und die Titelchance liegt bei 0,4 Prozent.
Spannend ist auch, dass alle Prognosen Österreich als Gruppen-Zweiter hinter Lionel Messi und Co. aufsteigen lassen – dann hieße aber zu 76,4 Prozent der Gegner im Sechzehntelfinale Spanien, der Topfavorit. Schlimmer geht es nicht. Und als Gruppensieger müsste man mit Uruguay rechnen. Dann, so verrückt es klingt, doch lieber Platz drei – dann hieße der erste K. o.-Gegner zu 50 Prozent Schweiz oder Kanada. Das ist machbar.
Wenn man sich nicht verpokert – auch da unterstützt die Mathematik. Laut football.meets.data reichen vier Punkte aus drei Spielen fix zum Aufstieg in die Top 32. Eng wird es erst bei drei Zählern UND einer negativen Tordifferenz.
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