ÖFB-Team: Platz drei besser als der Gruppensieg

Spannend ist auch, dass alle Prognosen Österreich als Gruppen-Zweiter hinter Lionel Messi und Co. aufsteigen lassen – dann hieße aber zu 76,4 Prozent der Gegner im Sechzehntelfinale Spanien, der Topfavorit. Schlimmer geht es nicht. Und als Gruppensieger müsste man mit Uruguay rechnen. Dann, so verrückt es klingt, doch lieber Platz drei – dann hieße der erste K. o.-Gegner zu 50 Prozent Schweiz oder Kanada. Das ist machbar.