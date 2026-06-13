WM-Favorit England vor dem Start dreist bestohlen

Bälle und Fußballschuhe als Diebesgut?

Noch soll unklar sein, was genau fehlt. Es wird aber befürchtet, dass es sich beim Diebesgut um Bälle und Fußballschuhe handelt. Die Utensilien wurden im Vorfeld der Ankunft des Teams bereits in die USA transportiert. Harry Kane und Co. haben ihr Quartiert in Kansas City. Am Mittwoch (22 Uhr, MESZ) startet der Turnier-Mitfavorit in Dallas zum Start auf Kroatien.