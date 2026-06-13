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Equipment fehlt

WM-Favorit England vor dem Start dreist bestohlen

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
13.06.2026 08:43
Die „Three Lions“ rund um Trainer Thomas Tuchel wurden Opfer eines dreisten Diebstahls.
Die „Three Lions“ rund um Trainer Thomas Tuchel wurden Opfer eines dreisten Diebstahls.(Bild: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Am Samstag landet der Flieger mit der englischen Nationalmannschaft in den USA, wo die „Three Lions“ in Kansas City ihr Quartier beziehen. Jetzt wurde der Turnier-Mitfavorit aber bestohlen. Die Polizei ermittelt. 

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Na, bravo! Ein kurioser Vorfall beschäftigt den englischen Fußballverband kurz vor dem Start der Truppe von Thomas Tuchel bei der WM in den USA. Wie die BBC berichtet, sind die Engländer Opfer eines Diebstahls geworden. Fahrzeuge, die Equipment für die Mannschaft transportierten, wurden aufgebrochen. 

Harry Kane startet mit England am Mittwoch ins Turnier.
Harry Kane startet mit England am Mittwoch ins Turnier.(Bild: AFP/ALEX MENENDEZ)

Bälle und Fußballschuhe als Diebesgut?
Noch soll unklar sein, was genau fehlt. Es wird aber befürchtet, dass es sich beim Diebesgut um Bälle und Fußballschuhe handelt. Die Utensilien wurden im Vorfeld der Ankunft des Teams bereits in die USA transportiert. Harry Kane und Co. haben ihr Quartiert in Kansas City. Am Mittwoch (22 Uhr, MESZ) startet der Turnier-Mitfavorit in Dallas zum Start auf Kroatien. 

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Der englische Fußballverband und die örtliche Polizei von Kansas versuchen aktuell, den Vorfall aufzuklären. Inwiefern der Diebstahl den Trainingsbetrieb beeinflusst, war laut Medienbericht noch nicht abzusehen.  

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