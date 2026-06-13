WM-Favorit England vor dem Start dreist bestohlen

Am Samstag landet der Flieger mit der englischen Nationalmannschaft in den USA, wo die „Three Lions“ in Kansas City ihr Quartier beziehen. Jetzt wurde der Turnier-Mitfavorit aber bestohlen. Die Polizei ermittelt.
Na, bravo! Ein kurioser Vorfall beschäftigt den englischen Fußballverband kurz vor dem Start der Truppe von Thomas Tuchel bei der WM in den USA. Wie die BBC berichtet, sind die Engländer Opfer eines Diebstahls geworden. Fahrzeuge, die Equipment für die Mannschaft transportierten, wurden aufgebrochen.
Bälle und Fußballschuhe als Diebesgut?
Noch soll unklar sein, was genau fehlt. Es wird aber befürchtet, dass es sich beim Diebesgut um Bälle und Fußballschuhe handelt. Die Utensilien wurden im Vorfeld der Ankunft des Teams bereits in die USA transportiert. Harry Kane und Co. haben ihr Quartiert in Kansas City. Am Mittwoch (22 Uhr, MESZ) startet der Turnier-Mitfavorit in Dallas zum Start auf Kroatien.
Der englische Fußballverband und die örtliche Polizei von Kansas versuchen aktuell, den Vorfall aufzuklären. Inwiefern der Diebstahl den Trainingsbetrieb beeinflusst, war laut Medienbericht noch nicht abzusehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.