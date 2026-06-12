Arbeiter von Trafotür erfasst und schwer verletzt

Ein 41-jähriger Oststeirer war Freitagnachmittag in einem Industriebetrieb in Weiz mit Reparaturarbeiten an einem Trafo beschäftigt, er wollte Schrauben an der Tür befestigen. Plötzlich strömte automatisch Luft in den Transformator, worauf die Tür des Transformators mit großer Wucht aufgeschlagen wurde. Der 41-Jährige wurde von der Tür am Kopf und am Oberkörper getroffen.