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Bei Reparaturarbeiten

Arbeiter von Trafotür erfasst und schwer verletzt

Chronik
12.06.2026 20:13
Der Mann wurde schwerverletzt ins Spital gebracht. (Symbolbild)
Der Mann wurde schwerverletzt ins Spital gebracht. (Symbolbild)(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Schwerer Arbeitsunfall Freitagnachmittag im oststeirischen Weiz: Ein 41-Jähriger war mit Reparaturarbeiten bei einem Trafo beschäftigt, als die Tür plötzlich aufschlug und er mit voller Wucht an Oberkörper und Kopf getroffen wurde.

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Ein 41-jähriger Oststeirer war Freitagnachmittag in einem Industriebetrieb in Weiz mit Reparaturarbeiten an einem Trafo beschäftigt, er wollte Schrauben an der Tür befestigen. Plötzlich strömte automatisch Luft in den Transformator, worauf die Tür des Transformators mit großer Wucht aufgeschlagen wurde. Der 41-Jährige wurde von der Tür am Kopf und am Oberkörper getroffen.

Der Helm, den der Mann trug, wurde durch die Wucht weggeschleudert. Der Steirer wurde nach der Erstversorgung mit schweren Verletzungen ins LKH Weiz eingeliefert. Weitere Erhebungen laufen.

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