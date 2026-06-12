Arbeiter von Trafotür erfasst und schwer verletzt

Schwerer Arbeitsunfall Freitagnachmittag im oststeirischen Weiz: Ein 41-Jähriger war mit Reparaturarbeiten bei einem Trafo beschäftigt, als die Tür plötzlich aufschlug und er mit voller Wucht an Oberkörper und Kopf getroffen wurde.
Ein 41-jähriger Oststeirer war Freitagnachmittag in einem Industriebetrieb in Weiz mit Reparaturarbeiten an einem Trafo beschäftigt, er wollte Schrauben an der Tür befestigen. Plötzlich strömte automatisch Luft in den Transformator, worauf die Tür des Transformators mit großer Wucht aufgeschlagen wurde. Der 41-Jährige wurde von der Tür am Kopf und am Oberkörper getroffen.
Der Helm, den der Mann trug, wurde durch die Wucht weggeschleudert. Der Steirer wurde nach der Erstversorgung mit schweren Verletzungen ins LKH Weiz eingeliefert. Weitere Erhebungen laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.