Rotkreuz-„Meilenstein“ mit Sorgenfalten eröffnet

Über 1500 Einsätze pro Tag

Bei der Rettungsleitstelle gingen mehr als 1,3 Millionen Anrufe ein, die zu knapp 550.000 Einsätzen führten – im Schnitt mehr als 1500 pro Tag. Den Rückgang in diesem Bereich um 5,7 Prozent erklärt man sich durch die Selbstbehalte der ÖGK bei den Krankentransporten, wodurch sich „viele Steirerinnen und Steirer keinen Transport mehr leisten können“, schlägt Präsident Siegfried Schrittwieser Alarm. Die Kasse lasse das Rote Kreuz auch auf starken Teuerungen etwa beim Treibstoff sitzen, für 2026 drohe ein Abgang von mindestens sieben Millionen Euro, der sich – falls die Indexanpassung durch die ÖGK ausbleibt – sogar auf neun Millionen Euro steigern kann.