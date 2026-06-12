Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Zentrale in Graz

Rotkreuz-„Meilenstein“ mit Sorgenfalten eröffnet

Steiermark
12.06.2026 19:00
Die neue Rotkreuz-Landeszentrale in Graz-Puntigam
Die neue Rotkreuz-Landeszentrale in Graz-Puntigam(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Erstmals in der neuen Landeszentrale in Graz-Puntigam zog das steirische Rote Kreuz am Freitag Bilanz über das vergangene Einsatzjahr. In mehreren Bereichen wurden neue Spitzenwerte verzeichnet, in Sachen Finanzierung blickt man aber mit Sorgen in die Zukunft.

0 Kommentare

Mit 568.416 Hausbesuchen der mobilen Pflege und Betreuung in der Steiermark wurde in den vergangenen zwölf Monaten ein Rekord verzeichnet. Weitere neue Höchstzahlen: 1.220.742 Kilogramm Lebensmittel wurden über die 25 steirischen Ausgabestellen der Team Österreich Tafel ausgegeben (plus 30 Prozent), beim Jugendrotkreuz engagierten sich 1287 junge Steirerinnen und Steirer.

Bilanz 2025

  • 45.784 Blutkonserven wurden gesammelt
  • 3266 Erste-Hilfe-Kurse wurde abgehalten
  • 241.364 Notrufe gingen ein
  • 24.989 Notarzteinsätze wurden verzeichnet
  • Personal: Es gibt 11.028 Freiwillige, 1820 berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 642 Zivildiener und 99 Teilnehmer des freiwilligen Sozialjahrs

Über 1500 Einsätze pro Tag
Bei der Rettungsleitstelle gingen mehr als 1,3 Millionen Anrufe ein, die zu knapp 550.000 Einsätzen führten – im Schnitt mehr als 1500 pro Tag. Den Rückgang in diesem Bereich um 5,7 Prozent erklärt man sich durch die Selbstbehalte der ÖGK bei den Krankentransporten, wodurch sich „viele Steirerinnen und Steirer keinen Transport mehr leisten können“, schlägt Präsident Siegfried Schrittwieser Alarm. Die Kasse lasse das Rote Kreuz auch auf starken Teuerungen etwa beim Treibstoff sitzen, für 2026 drohe ein Abgang von mindestens sieben Millionen Euro, der sich – falls die Indexanpassung durch die ÖGK ausbleibt – sogar auf neun Millionen Euro steigern kann. 

Bei der Eröffnung gab sich am Freitag die Politik rund um LH-Stellvertreterin Manuela Khom, ...
Bei der Eröffnung gab sich am Freitag die Politik rund um LH-Stellvertreterin Manuela Khom, Landesrat Karlheinz Kornhäusl und FPÖ-Klubobmann Marco Triller bei RK-Präsident Siegfried Schrittwieser die Klinke in die Hand.(Bild: Foto Fischer)

Freude über Fertigstellung von 50-Millionen-Euro-Bau
In die Sorgenfalten mischten sich am Freitag freilich auch feierliche Mienen. Die Eröffnung der hochmodernen 45-Millionen-Euro-Zentrale in der Grazer Herrgottwiesgasse, jeweils zu einem Drittel finanziert von Stadt Graz, Land Steiermark und Rotem Kreuz, wurde hausintern und seitens der Landespolitik als „Meilenstein“ beklatscht.

Lesen Sie auch:
Auch heuer schreibt das Rote Kreuz Steiermark ein Millionen-Minus. 
Kostenstreit mit Kasse
„Dann sind wir tot!“ Rotes Kreuz vor Finanzdebakel
09.06.2026

Im Gebäude werden die Leitungen aller operativen Einheiten sowie sämtliche administrative Bereiche gebündelt. Zehn bisher getrennte Standorte wurden in einem Kompetenzzentrum zusammengeführt. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
12.06.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Budget vorgestellt
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
208.424 mal gelesen
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Österreich
Abfertigung: Erben schauen durch die Finger
107.252 mal gelesen
Sabine T. ist kurz vor ihrer Pensionierung verstorben. Ihre Abfertigung behält der Dienstgeber, ...
Außenpolitik
Putin schröpft alle! Ausblick wird immer düsterer
79.377 mal gelesen
Putin greift tief in die Taschen der Russen.
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
2442 mal kommentiert
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Außenpolitik
Putin schröpft alle! Ausblick wird immer düsterer
1490 mal kommentiert
Putin greift tief in die Taschen der Russen.
Unterhaltung
Das verspricht der neue ORF-Chef dem Publikum
966 mal kommentiert
Clemens Pig übernimmt keine einfache Aufgabe ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf