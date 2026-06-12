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Polizei ignoriert

Dreiste Auto-Diebe flüchteten und bauten Unfall

Steiermark
12.06.2026 10:49
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Zwei Slowenen (28 und 29) täuschten am Donnerstag in Ljubljana einen Autokauf vor und stahlen das Fahrzeug. Mit dem Van flüchteten sie nach Österreich – dort rasten sie von der Polizei davon und bauten schließlich einen Unfall. Festnahme!

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Dreiste Aktion am Donnerstagnachmittag in Slowenien: Zwei Landsmänner „kauften“ am frühen Nachmittag in Ljubljana einem 58-Jährigen einen Van ab. Sie fälschten dabei ihre Identität und eine Transaktionsbestätigung über den Kaufpreis, teilt die Polizei mit. Der Verkäufer bemerkte den Diebstahl allerdings und erstattete Anzeige.

Die steirische Polizei nahm den Wagen kurz darauf auf der A 2 in Fahrtrichtung Graz wahr. Der Fahrer verließ die Autobahn bei der Abfahrt Steinberg und setzte die Fahrt in Richtung Stainz fort. Dort wollten Polizisten ihn zum Anhalten bringen – vergebens, denn der 29-Jährige fuhr einfach weiter.

Festnahme nach Unfall
Auf der Kreuzung der B 76 mit der B 74 in Stainz war dann gegen 22 Uhr Schluss: Der Lenker prallte gegen ein Verkehrszeichen. Beide Insassen wurden durch den Unfall leicht verletzt. Für sie klickten die Handschellen: Die Polizei nahm die beiden Slowenen fest. Sie werden nun auf freiem Fuß angezeigt. Das Fahrzeug hat der Verkäufer zurückbekommen.

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