Dreiste Auto-Diebe flüchteten und bauten Unfall

Festnahme nach Unfall

Auf der Kreuzung der B 76 mit der B 74 in Stainz war dann gegen 22 Uhr Schluss: Der Lenker prallte gegen ein Verkehrszeichen. Beide Insassen wurden durch den Unfall leicht verletzt. Für sie klickten die Handschellen: Die Polizei nahm die beiden Slowenen fest. Sie werden nun auf freiem Fuß angezeigt. Das Fahrzeug hat der Verkäufer zurückbekommen.