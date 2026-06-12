Pig auf wackligen Beinen | Übles ORF-Spiel

Übles ORF-Spiel. Auffälligerweise stimmten im Stiftungsrat zwar die Mitglieder des SPÖ-„Freundeskreises“ für den Stocker-Kandidaten, aber nicht alle aus dem ÖVP-„Freundeskreis“. Vier aus dieser Fraktion wählten den austro-amerikanischen TV-Profi Johannes Larcher, einer Ex-Puls4-Chef Markus Breitenecker. Weil sie wirklich unabhängig sind? Oder weil sie den Anschein der Unabhängigkeit erwecken wollten? Manche schließen nicht einmal aus, dass dieses „Abweichler-Quintett“ sogar den Befehl dafür bekommen habe, nicht Pig zu wählen. Wenn es so wäre, was kaum jemals zu beweisen sein wird, so wäre das ein besonders übles Spiel. Ein übles Spiel wurde aber so oder so betrieben. Das sehen nicht nur die Blauen so, die von einem „abgekarteten Postenschacher“ sprechen. Auch bei den Neos, also in der kleinen Regierungspartei, zeigt man sich höchst ungehalten, es sei „das letzte Mal gewesen, dass Parteien bei der Besetzung des Direktoriums packeln und mitmischen“. Bei den Grünen spricht man davon, dass das Problem nicht eine einzelne Person sei, „sondern ein System, bei dem parteipolitische Mehrheiten darüber entscheiden, wer an die Spitze des ORF kommt“. Damit muss nun wirklich Schluss sein, solche Zustände sind längst nicht mehr akzeptabel.