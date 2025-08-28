Süße Liebesbotschaft von ÖFB-Torfrau Zinsberger

Süße Liebesbotschaft von Manuela Zinsberger: Zum Geburtstag widmete die ÖFB-Torfrau ihrer Partnerin Madeleine rührende Zeilen.
„An der Seite der stärksten, schönsten und inspirierendsten Frau, die ich kenne. Dankbar für dein Lachen, dein großes Herz und dafür, dass du mich und alle um dich herum jeden Tag besser machst“, schreibt Zinsberger zu ihrem jünsten Instagram-Posting. Nachsatz: „Ich liebe dich.“
Zudem fügt sie drei Bilder, die sie Arm in Arm mit Madeleine zeigen, hinzu. Der vierte Schnappschuss zeigt schließlich Zinsbergers Herzdame gemeinsam mit Sohnemann Marvis, der vor etwas mehr als einem Jahr das Licht der Welt erblickt hatte. Der Knirps machte das Familienglück perfekt. „Wir könnten nicht glücklicher sein“, so Zinsberger.
Geschichte geschrieben
In der vergangenen Saison hatte Zinsberger als erste Österreicherin die Frauen-Champions-League gewonnen. Und auch in der neuen Spielzeit möchte die ÖFB-Torhüterin gemeinsam mit ihren Arsenal-Teamkolleginnen für Furore sorgen …
