Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hier im Video

Tränen bei Zinsberger! ÖFB-Star verlässt Arsenal

Frauenfußball
23.04.2026 19:18
Manuela Zinsberger zählte zu den besten Torfrauen der Liga.
Manuela Zinsberger zählte zu den besten Torfrauen der Liga.(Bild: Krone KREATIV/Arsenal, Krone KREATIV/instagram (manuela_zinsberger))
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Manuela Zinsberger muss den FC Arsenal im Sommer verlassen. Das gab der Champions-League-Sieger von 2025 am Donnerstag bekannt. In einer emotionalen Abschieds-Rede teilte die ÖFB-Torfrau auf Instagram unter Tränen ihre Erinnerungen an eine unvergessliche Zeit ...

0 Kommentare

„Wir können bestätigen, dass Manu Zinsberger den Verein verlassen wird, wenn ihr Vertrag am Ende dieser Saison ausläuft“, heißt es in der Aussendung der Engländer. „Alle beim Arsenal Football Club möchten Manu für ihren Beitrag zum Verein danken und wünschen ihr und ihrer Familie alles Gute für die Zukunft.“

Tränen bei Manu
Zinsberger richtete sich mit einem emotionalen Video auf Instagram an ihre Fans. „Es ist ein trauriges Video“, so die Torfrau mit Tränen in den Augen. „Ich bin als 23-jähriges Mädchen gekommen. Was war es für eine Reise, ohne zu wissen, was der Frauen-Fußball hier in England, hier bei Arsenal, bietet – und jetzt, nach sieben Jahren verabschiede ich mich. Ich bekomme immer noch Gänsehaut, wenn ich an die Momente mit den Fans denke. Einmal ein Gunner, immer ein Gunner! Danke“

Die 30-jährige Niederösterreicherin kam im Mai 2019 vom FC Bayern München zu den Gunners. Seitdem hat Zinsberger 143 Spiele für Arsenal bestritten, 51 Mal ohne Gegentor gehalten und Arsenal dabei geholfen, sowohl 2023 als auch 2024 den Ligapokal sowie 2025 die UEFA Women’s Champions League zu gewinnen.

Rückschlag Kreuzbandriss
Außerdem hat Zinsberger der Saison 2021/22 den „Goldenen Handschuh“ für die beste Torfrau der Saison gewonnen, nachdem sie in 22 Spielen 13 Mal ohne Gegentor geblieben war.

Zuletzt fiel Zinsberger allerdings nach einem im Training erlittenen Kreuzbandriss mehrere Monate aus.   

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Frauenfußball
23.04.2026 19:18
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
ÖFBFC Arsenal
Instagram
TränenSommerFamilie
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
ORF-Affäre: „Gib mir was, dann lasse ich dich …“
152.724 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kerstin K. (Name von der Redaktion geändert) Sonntagabend in Wien beim „Krone“-Fototermin
Ski Alpin
Ski-Weltmeisterin ist ihren Job im Verband los
130.817 mal gelesen
Carmen Thalmann war in den letzten drei Jahren Schülertrainerin im Kärntner Skiverband.
Steiermark
Senioren attackiert: Rätsel um Tat von 17-Jährigem
127.809 mal gelesen
Der Täter stieg offenbar über den Balkon ins Haus ein.
Außenpolitik
Pipeline läuft – Orbán gibt Ukraine-Blockade auf
1589 mal kommentiert
Orbán hat die Hilfen für die Ukraine monatelang blockiert – und den Konflikt mit der Ukraine ...
Steiermark
Senioren attackiert: Rätsel um Tat von 17-Jährigem
1067 mal kommentiert
Der Täter stieg offenbar über den Balkon ins Haus ein.
Innenpolitik
NGO „gerettet“ – trotzdem fliegen jetzt die Fetzen
976 mal kommentiert
Babler und Holzleitner haben „zusammengelegt“, um die NGO Zara zu retten.
Mehr Frauenfußball
3. Liga Ost:
Der Abstiegskampf im Osten geht in die heiße Phase
Tag X in Bischofshofen
Große Fußball-Causa: Wer bekommt den Zuschlag?
Bei Wiederaufstieg
Mögliche Statuten-Änderung würde Austria treffen!
Die Karriere danach
Mit Vollgas von der Bundesliga zum Fahrlehrer
„Will nie verlieren!“
Austria-Retter verrät all seine Transfer-Pläne!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf