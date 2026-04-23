Tränen bei Zinsberger! ÖFB-Star verlässt Arsenal

Manuela Zinsberger muss den FC Arsenal im Sommer verlassen. Das gab der Champions-League-Sieger von 2025 am Donnerstag bekannt. In einer emotionalen Abschieds-Rede teilte die ÖFB-Torfrau auf Instagram unter Tränen ihre Erinnerungen an eine unvergessliche Zeit ...
„Wir können bestätigen, dass Manu Zinsberger den Verein verlassen wird, wenn ihr Vertrag am Ende dieser Saison ausläuft“, heißt es in der Aussendung der Engländer. „Alle beim Arsenal Football Club möchten Manu für ihren Beitrag zum Verein danken und wünschen ihr und ihrer Familie alles Gute für die Zukunft.“
Tränen bei Manu
Zinsberger richtete sich mit einem emotionalen Video auf Instagram an ihre Fans. „Es ist ein trauriges Video“, so die Torfrau mit Tränen in den Augen. „Ich bin als 23-jähriges Mädchen gekommen. Was war es für eine Reise, ohne zu wissen, was der Frauen-Fußball hier in England, hier bei Arsenal, bietet – und jetzt, nach sieben Jahren verabschiede ich mich. Ich bekomme immer noch Gänsehaut, wenn ich an die Momente mit den Fans denke. Einmal ein Gunner, immer ein Gunner! Danke“
Die 30-jährige Niederösterreicherin kam im Mai 2019 vom FC Bayern München zu den Gunners. Seitdem hat Zinsberger 143 Spiele für Arsenal bestritten, 51 Mal ohne Gegentor gehalten und Arsenal dabei geholfen, sowohl 2023 als auch 2024 den Ligapokal sowie 2025 die UEFA Women’s Champions League zu gewinnen.
Rückschlag Kreuzbandriss
Außerdem hat Zinsberger der Saison 2021/22 den „Goldenen Handschuh“ für die beste Torfrau der Saison gewonnen, nachdem sie in 22 Spielen 13 Mal ohne Gegentor geblieben war.
Zuletzt fiel Zinsberger allerdings nach einem im Training erlittenen Kreuzbandriss mehrere Monate aus.
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