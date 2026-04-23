Tränen bei Zinsberger! ÖFB-Star verlässt Arsenal

Tränen bei Manu

Zinsberger richtete sich mit einem emotionalen Video auf Instagram an ihre Fans. „Es ist ein trauriges Video“, so die Torfrau mit Tränen in den Augen. „Ich bin als 23-jähriges Mädchen gekommen. Was war es für eine Reise, ohne zu wissen, was der Frauen-Fußball hier in England, hier bei Arsenal, bietet – und jetzt, nach sieben Jahren verabschiede ich mich. Ich bekomme immer noch Gänsehaut, wenn ich an die Momente mit den Fans denke. Einmal ein Gunner, immer ein Gunner! Danke“