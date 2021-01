Traurige Kinder füllen Betten in Psychiatrie

Voll ausgelastet

Erst kürzlich schlug die Kinder-Psychiatrie des Wiener AKH Alarm, weil es keinen Platz mehr gibt. Ähnlich dramatisch ist die Lage auch in OÖ, wie die „Krone“ erfuhr. Die Jugend- und Kinderpsychiatrie im MedCampus IV. und Neuromed Campus in Linz mit 54 stationären Betten und 22 Behandlungsplätzen in der Tagesklinik ist voll ausgelastet, im Kinderbereich (elf Betten) sind maximal ein bis zwei Plätze noch verfügbar.