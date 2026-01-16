Mädchen landete fast 80-mal wegen Drogen im Spital

79-mal landete ein Mädchen innerhalb von nur drei Jahren in Oberösterreich in der Kinderklinik bzw. in der Jugendpsychiatrie. 60-mal davon vollgepumpt mit Drogen. So kaputt sind nur die wenigstens Teenager. Aber während das „Komasaufen“ zumindest ein wenig nachlässt, steigt der Konsum von Cannabis und Kokain.