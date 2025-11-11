Plainfeld ist rein rechnerisch energieautark

Um das Budget im Griff zu behalten, setzt Plainfeld stark auf Eigeninitiative. „Bei der Instandhaltung machen wir vieles selbst und versuchen, nichts anstehen zu lassen.“ So wurde heuer unter anderem die Multisportanlage saniert. Als Kür wünscht sich Ganzenhuber eine Padel-Tennishalle. Diese koste etwa 80.000 Euro – sofern ein passendes Grundstück zur Verfügung steht.