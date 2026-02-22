Salzburger Schützen marschierten in Puch auf

Das triste Wetter konnte die Feierlaune nicht trüben! In Puch fand am Sonntag die Anton-Wallner-Gedenkfeier statt. Beim traditionellen Schützenaufmarsch in der Tennengauer Gemeinde waren knapp 450 Mitglieder aus allen Kompanien des gesamten Bundeslandes mit dabei.
Höhepunkt des Festaktes war die Verleihung des Verdienstzeichens des Landes an acht verdiente Schützen. Sie setzten sich teils seit Jahrzehnten für die Schützentradition im Land ein. Etliche Schaulustige ließen sich das Spektakel nicht entgehen.
Die Trachtenmusikkapellen Puch, Oberalm und Elsbethen umrahmten die 66. Zusammenkunft der Salzburger Schützen. Auch die Salzburger Militärmusik war mit dabei.
Ehren für acht Schützen
Acht Schützen wurden im Zuge des Festakts von Landeshauptfrau Karoline Edtstadler mit dem Verdienstzeichen des Landes geehrt.
