Mann in völlig verrauchter Wohnung gefunden

Verbrannte Speisen

In der stark verrauchten Wohnung konnte der 55-jährige Mieter schlafend auf einer Couch im Wohnzimmer angetroffen werden. Schnell war klar, was den Rauch ausgelöst hatte: Am eingeschalteten Elektroherd stand ein Kochtopf mit verbrannten Speisen. „Der Mann dürfte während der Essenszubereitung eingeschlafen sein.“ Der 55-Jährige wurde vom Rettungsdienst aufgrund des Verdachts einer leichten Rauchgasvergiftung vor Ort erstversorgt. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Bleiburg und Loibach mit insgesamt vier Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften.