Mann in völlig verrauchter Wohnung gefunden

Zu einer Lebensrettung ist es Freitagabend im Bezirk Völkermarkt gekommen. Ein Nachbar schlug Alarm, weil er eine starke Rauchentwicklung in der Wohnung unter ihm bemerkte. In den Räumen konnte ein Mann vorgefunden werden.
Seinem Nachbarn hat ein 55-Jähriger aus dem Bezirk Völkermarkt wohl sein Leben zu verdanken. Denn dieser alarmierte gegen 21 Uhr die Einsatzkräfte, weil er starken Rauch bemerkt hatte.
Beim Mehrparteienhaus angekommen, war die Rauchentwicklung bereits klar ersichtlich. „Da die Wohnungstüre versperrt war und eine Notlage des Wohnungsinhabers nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Wohnung aufgrund von Gefahr im Verzug gewaltsam geöffnet“, gibt die Polizei bekannt.
Verbrannte Speisen
In der stark verrauchten Wohnung konnte der 55-jährige Mieter schlafend auf einer Couch im Wohnzimmer angetroffen werden. Schnell war klar, was den Rauch ausgelöst hatte: Am eingeschalteten Elektroherd stand ein Kochtopf mit verbrannten Speisen. „Der Mann dürfte während der Essenszubereitung eingeschlafen sein.“ Der 55-Jährige wurde vom Rettungsdienst aufgrund des Verdachts einer leichten Rauchgasvergiftung vor Ort erstversorgt. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Bleiburg und Loibach mit insgesamt vier Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.