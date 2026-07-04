Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nachbar schlug Alarm

Mann in völlig verrauchter Wohnung gefunden

Kärnten
04.07.2026 06:55
Mehrere Einsatzkräfte waren vor Ort.
Mehrere Einsatzkräfte waren vor Ort.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Zu einer Lebensrettung ist es Freitagabend im Bezirk Völkermarkt gekommen. Ein Nachbar schlug Alarm, weil er eine starke Rauchentwicklung in der Wohnung unter ihm bemerkte. In den Räumen konnte ein Mann vorgefunden werden. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Seinem Nachbarn hat ein 55-Jähriger aus dem Bezirk Völkermarkt wohl sein Leben zu verdanken. Denn dieser alarmierte gegen 21 Uhr die Einsatzkräfte, weil er starken Rauch bemerkt hatte.

Beim Mehrparteienhaus angekommen, war die Rauchentwicklung bereits klar ersichtlich. „Da die Wohnungstüre versperrt war und eine Notlage des Wohnungsinhabers nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Wohnung aufgrund von Gefahr im Verzug gewaltsam geöffnet“, gibt die Polizei bekannt. 

Verbrannte Speisen
In der stark verrauchten Wohnung konnte der 55-jährige Mieter schlafend auf einer Couch im Wohnzimmer angetroffen werden. Schnell war klar, was den Rauch ausgelöst hatte: Am eingeschalteten Elektroherd stand ein Kochtopf mit verbrannten Speisen. „Der Mann dürfte während der Essenszubereitung eingeschlafen sein.“ Der 55-Jährige wurde vom Rettungsdienst aufgrund des Verdachts einer leichten Rauchgasvergiftung vor Ort erstversorgt. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Bleiburg und Loibach mit insgesamt vier Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
04.07.2026 06:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Das Donauinselfest in Wien könnte laut ÖAMTC die Reisewelle zu Beginn der Sommerferien verzögern ...
Ferienbeginn im Osten
ÖAMTC: Donauinselfest verzögert Reisewelle
krone.tv fragt nach
Sieg gegen Spanien heute? „I siach‘ schwoarz … “
Die Stadt Kostjantyniwka in der Ostukraine ist seit Monaten heftig umkämpft. Für minimale ...
Blutzoll an der Front
Putin opfert 70.000 Soldaten für ein Fünftel Wiens
KI-Ethikerin fordert:
„Brauchen gesellschaftlichen digitalen Entzug!“
krone.tv fragt nach
Mehrwertsteuersenkung? „Bringt kaum Entlastung!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
112.219 mal gelesen
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
Steiermark
Lkw in Friseurgeschäft gekracht: Frau gestorben!
110.252 mal gelesen
Der Lkw krachte in den Friseursalon. Die Inhaberin des Geschäfts hat den Unfall nicht überlebt.
Wien
Abfall-Brand legte Verkehr zwischenzeitlich lahm
106.327 mal gelesen
Riesige Rauchsäule über Wien
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
1054 mal kommentiert
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Noten: Diese ÖFB-Stars waren leider überfordert
913 mal kommentiert
Stefan Posch (Nummer 5) war wie immer bemüht, offensiv kam er aber nicht zur Geltung.
Österreich
Junge Gewerkschafter tourten zur Flüchtlingsroute
834 mal kommentiert
Meistens stehen bei der Gewerkschaft die Anliegen der Arbeitnehmer im Fokus. Doch eine Reise zur ...
Mehr Kärnten
Nachbar schlug Alarm
Mann in völlig verrauchter Wohnung gefunden
Krone Plus Logo
Nachbarschaftsstreit
Wohin mit der Mülltonne? Neues OGH-Urteil regt auf
Party in der Ostbucht
10. Matakustix-Show: Ein Hitfeuerwerk zum Jubiläum
Familientheater
Waldfee Samira sucht einen sagenumwobenen Schatz
Pkw lag in Graben
Flucht nach Unfall: Alkolenker zu Hause gestellt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf