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In alter Mühle

Traumurlaub für Samtpfoten: neues „Katzenhotel“

Niederösterreich
12.06.2026 14:00
Sabine Stadler mit „Opa Crisu“, der seine Zeit im Loft sehr genoss. Die „Diemling Mühle“ ist ein ...
Sabine Stadler mit „Opa Crisu“, der seine Zeit im Loft sehr genoss. Die „Diemling Mühle“ ist ein historisches Gebäude, das die Familie saniert hat.(Bild: Franz Crepaz / KRONE Kreativ)
Porträt von Anna Kindlmann
Von Anna Kindlmann

Sandra Stadler hat eine historische Mühle in ein Paradies für Tiere verwandelt. Seit Mai gibt es dort auch ein Loft, wo Besitzer ihre Katzen während des Urlaubs abgeben können. 

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Wie würde eine Katze Urlaub machen wollen?“. Das hat sich Sandra Stadler aus St. Leonhard am Forst im Bezirk Melk gefragt. Was ihr neues „Katzenhotel“ zu bieten hat, könnte etwaige „Reisewünsche“ der Samtpfoten gut treffen. „Die Tiere haben jede Menge Platz – wir haben auf 60 Quadratmetern zwei Ebenen miteinander zu einem Loft verbunden, so, dass die Katzen sich frei bewegen können“, freut sich Sabine. In der historischen „Diemling Mühle“, die im Ort jeder kennt, betreibt ihr Mann ein Kleinwasserkraftwerk. „Und meine Leidenschaft waren schon immer die Tiere“.

Auf dem Hof, der neben dem Melk-Fluss auf einer kleinen Waldlichtung steht, genießen auch Esel, Schweine und Hunde die frische Luft. „Bei so vielen Tieren muss man einfach seine Leidenschaft zum Beruf machen!“, sagt Sabine. So kam die Idee zum „Katzenhotel“, das seit Anfang Mai eröffnet ist. Pro Katze kosten eine Übernachtung 15 Euro, wie die Loft-Besitzerin bekannt gibt. 

Große Nachfrage in der Region
Die Nachfrage in der Region ist da – bei ähnlichen Unterkünften gebe es in der Urlaubssaison oft keinen Platz mehr. „Es dürfen nicht zu viele Katzen auf einmal gehalten werden“. Im Loft selbst gibt es genug Gelegenheiten, dass sich die Tiere nicht langweilen. Die ehemalige Getreidemühle hat sehr hohe Räume und bot deshalb viele Gelegenheiten für Kratzbäume und Klettergelegenheiten.  Ein erster „Gast“ fühlt sich beim „Krone“-Besuch in der Mühle sichtlich wohl. Der schon 17-Jährige Kater „Crisu“ gehört einer Seniorin, die einstweilen ihren Urlaub genieße. Und während die jungen Gäste das Loft erklettern, nutzt „Crisu“ erstmal die kuscheligen Schlafplätze ...

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