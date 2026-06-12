Traumurlaub für Samtpfoten: neues „Katzenhotel“

Große Nachfrage in der Region

Die Nachfrage in der Region ist da – bei ähnlichen Unterkünften gebe es in der Urlaubssaison oft keinen Platz mehr. „Es dürfen nicht zu viele Katzen auf einmal gehalten werden“. Im Loft selbst gibt es genug Gelegenheiten, dass sich die Tiere nicht langweilen. Die ehemalige Getreidemühle hat sehr hohe Räume und bot deshalb viele Gelegenheiten für Kratzbäume und Klettergelegenheiten. Ein erster „Gast“ fühlt sich beim „Krone“-Besuch in der Mühle sichtlich wohl. Der schon 17-Jährige Kater „Crisu“ gehört einer Seniorin, die einstweilen ihren Urlaub genieße. Und während die jungen Gäste das Loft erklettern, nutzt „Crisu“ erstmal die kuscheligen Schlafplätze ...